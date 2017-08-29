Отели Владивостока готовы к приему участников третьего Восточного экономического форума

МОСКВА, 29 августа. В Приморском крае завершен мониторинг гостиниц, которые будут принимать участников третьего Восточного экономического форума. В результате рекомендованы для размещения 22 гостиницы Владивостока и кампус Дальневосточного федерального университета.

Специальная рабочая комиссия оценивала готовность гостиниц по таким критериям, как наличие персонала со знанием иностранных языков, безопасность, вместительность ресторанов, укомплектованность номеров и размещение в них справочной информации о мероприятиях ВЭФ-2017. В состав комиссии входили представители администрации Приморского края, Роспотребнадзора, МЧС и гостиничной ассоциации. Все рекомендованные для размещения гостиницы готовы к приему гостей на высоком уровне.

Всего во Владивостоке подготовлено 6,5 тыс. гостиничных номеров для участников, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. С учетом роста привлекательности Приморского края для инвесторов, введения упрощенного визового режима для иностранных граждан, а также возрастающего интереса к Восточному экономическому форуму со стороны российских и зарубежных участников, необходимо проведение комплексной работы по улучшению гостиничной инфраструктуры региона, и в частности, Владивостока. Предполагается, что развитие инфраструктуры гостеприимства на Дальнем Востоке станет одной из тем обсуждения третьего Восточного экономического форума.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.