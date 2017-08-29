Григорий Рапота: у России и Беларуси единое экономическое пространство

Почему россияне открывают бизнес в Беларуси и как ученые обеих стран помогли следователям вычислить место рождения преступника? Надо ли бояться белорусского молока и зачем МАЗу и КАМАЗу вместе завоевывать мировой рынок? Об этом рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на "Деловом завтраке" в "Российской газете". Говорили о новых книгах, бюджете и умении решать трудные вопросы.

Начался разговор с паспортного контроля в аэропортах, ведь в сезон отпусков Беларусь особенно востребована у россиян.

- Григорий Алексеевич, сложилась странная ситуация. Пограничного режима между Россией и Беларусью не существует. Но теперь и россиянам, и белорусам необходимо проходить так называемый паспортный контроль. Это началось после того, как Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 80 стран. Пограничники проверяют паспорт, причем дольше, чем заграничный. Что здесь можно сделать?

- Речь в данном случае идет о гражданах третьих стран, которые в соответствии с международными соглашениями должны пересекать российскую границу только в международных пунктах пропуска.

Это означает, что пассажиры авиарейсов из Минска должны проходить в аэропортах Москвы через такие пункты. Соответствующие инструкции были даны пограничникам на КПП, что несколько изменило сложившуюся практику. И поначалу, согласен, была путаница: к россиянам и белорусам стали было применять те же правила, что и для граждан третьих стран. Дело доходило до того, что, к примеру, у гражданки России требовали разрешение отца на вывоз их ребенка из России в Беларусь. На самом деле граждане России и Беларуси паспортный контроль проходить не должны. Им достаточно показать паспорт, чтобы идентифицировать свое гражданство, и посадочный талон.

По всем проблемным случаям мы обращались к руководству Пограничной службы и там с ними разбирались.

Постепенно все нормализуется. Еще могут быть отдельные факты, но уже речи о каких-то массовых нарушениях прав белорусских и российских граждан не идет.

В международных пунктах пропуска сейчас везде введены отдельные коридоры для граждан России и Беларуси. Иногда, правда, их не сразу определишь, но это уже - вопрос к службам аэропортов. Он тоже будет решен.

- Насколько сейчас надежно защищены наши границы? Ведь внешняя белорусская граница - фактически и внешняя российская. Говорят, есть новые разработки по охране этих рубежей.

- Есть. В Союзном государстве реализуется не первая программа по совершенствованию пограничной инфраструктуры. В период 2012-2016 годов пограничными ведомствами реализована программа "Укрепление пограничной безопасности Союзного государства". Новая программа рассчитана до 2021 года. В ней - конкретные мероприятия по комплексному техническому оснащению и по всему, что связано с технологиями охраны границы, подготовкой кадров и прочее.

Соседи по Doing Business

- До сих пор граждане Беларуси приезжают в российские регионы на работу. А есть ли обратный процесс, когда россияне едут в Беларусь? Какие профессии там востребованы?

- Ответить на это и просто, и сложно. Просто потому, что мы знаем, что такой обмен происходит, в Беларуси есть даже руководители предприятий с российскими паспортами, так же, впрочем, как и в России - с белорусскими. У нас единое экономическое пространство, движение кадров свободное, пересечение россиянами и белорусами границы не подлежит учету, а потому сложно сказать, сколько белорусов в России и россиян в Беларуси.

По косвенным признакам мы себе представляем, что где-то до полумиллиона белорусов работают в России, а россиян в Беларуси - несколько десятков тысяч. У россиян много собственности в Беларуси. По данным белорусской стороны, там работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

- Строители наши работают. Целые микрорайоны в Минске возвели.

- А белорусские строители работают в России. В Пскове, например, построили прекрасную школу на полторы тысячи учащихся. В Боровске Калужской области строится микрорайон.

- Сколько нужно времени, чтобы открыть бизнес в Беларуси? Говорят, один день?

- В этом смысле ситуация улучшается и в России, и в Беларуси. В рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка Беларусь занимает 36-е место, а Россия - 40-е. Я беседовал с теми, кто открывал бизнес в Беларуси, говорят, с этим нет никаких проблем, все достаточно быстро и просто.

- Скажите, вот как белорусам удается сохранять свои поля в такой отличной форме? Со времени распада СССР они стали еще лучше, а у нас многие лесом заросли. Может, все дело в том, что белорусы ставку сделали на крупные хозяйства, а мы - на фермерские?

- Вообще нам друг у друга есть чему поучиться в агропромышленном комплексе. К примеру, одна Белгородская область производит мяса больше, чем вся Беларусь. Или взять Воронежскую или Брянскую области, тоже успешно развивают эту отрасль.

В Беларуси ухожен каждый кусочек земли, а каждый квадратный метр дает отдачу. Но и в России взят курс на освоение пустующих, заброшенных земель. Конечно, такой ухоженности, такого порядка землепользования, если всю страну взять, у россиян нет. Но этот вопрос не ко мне...

- Но мы же одно Союзное государство! А такая разница. Вы, например, можете подтолкнуть министров сельского хозяйства к сотрудничеству по землепользованию?

- В этом нет необходимости. Существуют очень тесные связи между двумя министерствами сельского хозяйства. Их руководители регулярно встречаются, проводят совместные коллегии. Результатом этих встреч является то, что ведомства стали более конструктивно взаимодействовать.

Недавно на заседании высшего госсовета Союзного государства (а это уровень президентов, глав правительств, руководителей законодательных органов) обсуждался вопрос развития агропромышленного комплекса. Там говорили о необходимости развития селекционного производства, животноводства, семеноводства, растениеводства.

- А что делается по машиностроению?

- Прежде всего совершенствуется нормативно-правовая база для гармоничного взаимодействия в этой области. Есть, конечно же, не до конца урегулированные вопросы, связанные, например, с госсубсидиями, с утилизационными сборами. Взаимоотношения государства и промышленности должны быть примерно одинаковые, либо согласованные. Только так можно создать равные конкурентные возможности. А если одно государство будет поддерживать своих производителей больше, другое меньше, они не смогут конкурировать на равных. Об этом постоянно идет речь на всех наших экспертных совещаниях.

Бизнесу откроют второе дыхание

- Да разве возможна справедливая конкурентная среда между МАЗом и КАМАЗом? Каждый из них особенно дорог своей стране.

- Согласен, серьезная задача. И не только в отношении этих предприятий. Как совместить интересы, как помочь друг другу?



Варианты есть. Порой внутреннего рынка Союзного государства не хватает для какой-то продукции. Давайте вместе выходить на внешние рынки, друг другу помогать. Сейчас и об этом идет речь. Мы изучаем такую возможность, встречаемся с крупными банками, узнаем, какие могут быть финансовые механизмы стимулирования экспорта и взаимной помощи на внешних рынках.

- Речь шла о конкретной продукции?

- О любой. Тут важно создать механизм, которым может воспользоваться каждый производитель. Есть даже идея использовать бюджет Союзного государства, чтобы стимулировать совместные экспортные действия. Но пока это в стадии обсуждения.

Роль Союзного государства, его институтов не в том, чтобы решить проблему с конкретной продукцией, это пусть предприятия сами решают. Главное - создать благоприятные условия для бизнеса.

- Как вы думаете, нашим странам удастся возродить льняное производство? Ткани из него сейчас на пике моды. Можно хорошо заработать.

- Спрос на льняные изделия пусть медленно, но растет. В Европе производят очень неплохую льняную ткань. И качество ее настолько высокое, что одежда стала не менее комфортна, чем из хлопка.

Да и в Беларуси, в Орше, и в России, в Иваново, тоже неплохие изделия делают. Несколько раз российскими и белорусскими производителями поднимался вопрос о программе Союзного государства по развитию этой отрасли, однако сформулировать конечную задачу специалисты обеих стран пока не сумели. Почему? Это - тема отдельного разговора. Могу лишь упомянуть, что сложным оказалось вычленить ту часть проблемы, которая относится к научно-исследовательской работе, которую мы могли бы финансировать из бюджета Союзного государства.

ДНК для следователя

- Теперь давайте поговорим про деньги. Как бюджет Союзного государства формируется? Какова доля России и Беларуси?



- Бюджет небольшой - чуть меньше 5 млрд рублей. Две трети - это российские взносы, одна треть - белорусские.

Где-то половина бюджета тратится на реализацию программ Союзного государства. Мы все в последнее время развиваем именно эту часть. Фактически работаем как инновационный фонд. В основном деньги тратятся на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию нового инновационного продукта. Это могут быть новые материалы, лекарства, медоборудование. Это могут быть исследования в области сельского хозяйства, космоса, электроники, вычислительной техники и другие.

Всего за последние 16 лет из бюджета Союзного государства было выделено около 56 миллиардов рублей на реализацию более 70 совместных программ, из которых около половины являются инновационными.

Предусмотрено финансирование союзных средств массовой информации: журналы, газеты, телевидение и радио. Часть денег уходит на молодежные и детские фестивали, на "Славянский базар". Какую-то часть тратим по инициативе той или иной стороны на мемориальные памятники. Считаю, очень удачный памятник получился в Сморгони героям Первой мировой войны. Один из лучших, на мой взгляд.

Сейчас обсуждаем финансирование дальнейшего восстановления Брестской крепости. Принято решение об участии Союзного государства в создании Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Есть и другие планы.

- И какая отдача от союзных программ? На них, судя по вашим словам, уходит львиная доля бюджета.



- Там есть очень перспективные программы, например, "ДНК-идентификация". Ее суть в том, чтобы разработать систему идентификации человека не только по его возрастным параметрам, но и по месту проживания.

Как показали научные исследования, у людей, живущих в разных регионах, есть отличия по ДНК. Это крайне важно, например, для расследования преступлений. И такие примеры уже есть.

Не менее важна эта программа и для министерств здравоохранения. Она поможет глубже понять механизмы возникновения эпидемий, подверженность жителей разных мест определенным видам болезней и их реакцию на методы лечения.

В качестве примера можно также отметить результаты программы "Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы" (сокращенно "Компомат"). В ходе реализации программы было разработано более 80 технологических процессов, соответствующих мировому уровню, создано около 120 новых видов материалов, получено 240 патентов и ноу-хау. Эти примеры можно продолжить.

- Счетная палата РФ утверждает, что у Союзного государства нет бюджета развития, финансовой перспективы.

- Не могу с этим не согласиться. Хочется, чтобы бюджет и расширялся, и развивался. Пока у него есть определенные резервы. Но они могут закончиться в 2019-2020 годах. Тогда мы встанем перед дилеммой: либо нам останавливать развитие, хотя есть очень много запросов на научно-исследовательские работы, либо расширять бюджет Союзного государства. Будем выходить с предложениями.

- На пространстве пяти стран, среди которых и наши, создан Евразийский экономический союз. Он будет расширяться. Не отпадет ли со временем необходимость в Союзном государстве? Не возникает ли сейчас все больше противоречий при гармонизации того, что прописано в документах ЕАЭС?



- Если брать правовую основу, то там нет противоречий. Был один случай некоторого разночтения двусторонних документов с пятисторонними. Были проблемы по газу, когда исходили из документов, подписанных в ЕАЭС. Их можно было по-разному толковать. Но, пожалуй, это единственный случай за шесть лет моей работы. Часто российско-белорусский опыт не только учитывается, но и берется за точку отсчета при разработке евразийских документов.

Встретимся на Дожинках в Ивье

- Есть в Беларуси праздник - "Дажынкі". Праздник урожая. Каждый год выбирают город - "столицу" праздника. И доводят его до блеска. Даже строят ледовые дворцы и бассейны. Как вам эта традиция, Григорий Алексеевич?

Рапота: Я один раз был на таком празднике в Горках Могилевской области. Идея отличная, когда сообща один город приводят в порядок. Это как раньше всей деревней строили кому-то дом. Все ждут этого праздника. Особенно жители того места, где он проводится. Потому что появляются деньги, создается инфраструктура, осуществляются какие-то планы. Хорошее дело.

Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "РГ": В следующем году Дожинки пройдут в моем родном Ивье. Это место на земле, где за здравие Союзного государства могут помолиться представители сразу четырех конфессий.

Представляете, главный муфтий Беларуси Борис Шабанович, руководитель израильской программы "Корни" Тамара Кощер, многие католики и православные родились в Ивье в... церкви. Секрет в том, что после войны в том здании был роддом, здание потом вернули православной общине. В 1995 году на освящение церкви приезжал Патриарх Алексий II.

В 2012 году с помощью земляков в Ивье открыли единственный в республике памятник толерантности. Четыре стелы - символ доброжительства четырех конфессий. Даже в советское время в Ивье действовала единственная на всю республику мечеть. У нас на Пасху ксендз идет в церковь поздравлять прихожан, а батюшка - в костел.

Приезжайте к нам в гости на Дожинки. И, может, с подарком? Все у нас в Ивье есть - бассейна нет.

Рапота: С удовольствием приеду. Только хочу заметить, что бюджет Союзного государства, к сожалению, не предусматривает расходы на капитальное строительство.



Юферова: Тогда мы надеемся, что музей национальных культур получит вашу поддержку.

"Родина" знает

- Григорий Алексеевич, к 500-летию белорусского книгопечатания Союзное государство издало поэму Симеона Полоцкого "Орел Российский". Где ее можно будет купить?

- У нас есть небольшая доля бюджета, выделяемая на издание той литературы, которая соответствует духу и задачам Союзного государства, разъясняет его идеи, показывает тесное переплетение исторических путей двух народов.

350 лет назад была написана книга "Орел Российский". Ее автор - просветитель Симеон Полоцкий - белорус. Он был монахом, высокообразованным человеком. Царь Алексей Михайлович Романов пригласил его для обучения своих детей. Мы также издали книгу "Франциск Скорина - человек мира" о белорусском первопечатнике и восточнославянском просветителе эпохи Возрождения.

Но мы не продаем эти книги. Распространяем по библиотекам, по федеральным учреждениям, вузам.

- Какие еще издания на подходе?

- Планируем выпустить третье издание "Литературного альманаха", где собрано творчество молодых авторов короткого рассказа - российских и белорусских. Раз в два года проводим конкурсы среди них и работы победителей публикуем в сборнике. Причем каждый рассказ печатается на русском и белорусском языках.

Очень большим спросом пользовался туристический справочник "От Москвы до Бреста и от Бреста до Москвы". Если у нас хватит средств, мы его переиздадим, может быть, в следующем году. Осенью планируется издание книги на основе дневников Александра Жиркевича. Это военный юрист, генерал, современник Толстого, Чехова, художников-передвижников, друг Репина, Айвазовского.

У нас пожелание. Журнал "Родина", который входит в издательство "Российской газеты", выпустил уже три выпуска "Добрососедства". В прошлом номере вышла статья о Симеоне Полоцком. В следующем идет материал о белорусском городе Сморгонь. Мы хотели бы продолжить наше сотрудничество с вами.

Мы не против, но это определяет по закону конкурс. Участвуйте и побеждайте снова!



- Может Союзное государство помочь Литинституту, который готов набрать группу переводчиков-белорусов?

- Каждую проблему необходимо решать не в частном порядке, а системно. Нас сейчас привлекли к созданию дома национальных литератур. Вот это один из инструментов, который и будет решать эту задачу.