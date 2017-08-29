Делегации стран африканского региона посетят Международный рыбопромышленный форум

МОСКВА, 29 августа /Росконгресс/. Первый Международный рыбопромышленный форум примет гостей африканского континента. Участие в мероприятии подтвердили министр рыбного хозяйства Республики Гвинея-Бисау Орланду Мендеш Виегащ, Министр морских ресурсов и рыболовства Республики Сьерра-Леоне Элизабет Манс, заместитель министра рыболовства и морских ресурсов Республики Намибия Самуэль Анкама. Ожидаются делегации Марокко, Сенегала, ЮАР, Мавритании.

Взаимодействие Российской Федерации со странами Западной Африки в сфере рыбного хозяйства имеет важное значение. В настоящее время действуют межправительственные соглашения о сотрудничестве России в области рыболовства практически со всеми прибрежными государствами региона - Королевством Марокко, Исламской Республикой Мавритания, республиками Сенегал, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Намибия. Идет работа по заключению межправительственных соглашений с Анголой, ЮАР, Гвинеей-Конакри.

Район северо-западной Африки (центрально-восточная Атлантика) является одним из самых высокопродуктивных в Мировом океане. Основу сырьевой базы рыболовства представляют запасы пелагических рыб - сардин, скумбрий, ставрид и сардинелл. Наибольшее значение для российского рыболовства имеют экономические зоны Марокко и Мавритании. В водах этих стран сосредоточены большие запасы промысловых рыб, и промысел ведется практически круглогодично.

По итогам 2016 года вылов российских судов у берегов северо-западной Африки превысил 248 тыс. тонн, в том числе в исключительной экономической зоне Марокко добыто 116 тыс. тонн, Мавритании - более 97 тыс. тонн, Гвинеи-Бисау - около 24 тыс. тонн, Анголы - 12 тыс. тонн. По данным отраслевой науки, потенциальный вылов российских рыбаков в центрально-восточной и юго-восточной Атлантики оценивается более чем в 300 тыс. тонн.

Ранее свое участие в Международном рыбопромышленном форуме уже подтвердили руководители и представители отраслевых ведомств Фарерских островов, Республики Кипр, Королевства Норвегия, Австралии, США, КНР. Ожидаются делегации Аргентины, Чили, Республики Корея, Исландии и Италии.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге 14-16 сентября на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо".

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com

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Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.