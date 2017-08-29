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Тематическая неделя "Энергосети будущего" стартовала в российском павильоне на ЭКСПО-2017

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29 августа, 13:30 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба российского павильона на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 29 августа 2017. В российском павильоне на ЭКСПО-2017 открылась выставочная экспозиция и тематическая неделя "Энергосети будущего", посвященная видению российских компаний на будущее глобальной интеллектуальной энергетики в контексте рынков, технологий и решений.

Экспозиция организована крупнейшим российским оператором электрических сетей - ПАО "Россети" совместно с рабочей группой Национальной технологической инициативы "Энерджинет", которая реализуется по инициативе президента Российской Федерации и осенью 2016 года была заявлена как приоритетное направление развития российской электроэнергетики. Партнерами экспозиции выступили "Российская венчурная компания" и группа РОСНАНО.

Концептуально экспозиция разделена на несколько смысловых зон, объединенных общей идеей электроэнергетики нового технологического уклада: Smart Grids (умные сети), Smart Cities (умные города), Smart Homes (умные дома), Smart Substations (цифровые подстанции) и Distributed Generation (распределенная генерация), а также Future Energy (энергия будущего). В рамках каждой зоны представлены примеры оригинального оборудования российских компаний разработчиков и производителей.

В числе представляемых образцов решений - цифровые измерительные трансформаторы от "Профотек", цифровые контроллеры присоединений для цифровых подстанций, а также система автоматического восстановления электроснабжения сетей среднего напряжений (FLIRS) от компании "Прософт-Системы", проект "Цифровой район электрической сети" от группы компаний "Таврида Электрик", малогабаритные измерители тока и напряжения для цифровых подстанций и коммерческого учета электроэнергии от компании "Ай-ТОР", персональная модульная электростанция от компании "WATTS". Для умных городов представлены электрозарядная станция "КРЭТ", система накопления электроэнергии "ENRU", а также система интеллектуального учета от компании "Энтелс". В сегменте распределенной энергетики представлен новейший солнечный гетероструктурный модуль от компании "Хевел", накопители энергии от "Лиотех" и информационно-управляющая система для микросети, разработки компании "РТ-Софт". В зоне Future Energy расположен тренажер для оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ПАО "МРСК Центра".

В первый день работы экспозиции в бизнес-зоне павильона России на ЭКСПО-2017 пройдет подписание меморандума о сотрудничестве, экспертная сессия "Электроэнергетическая стратегия - Драйверы. Эффекты. Кооперация", в которой примут участие представители компаний ПАО "Россети", KEGOK, члены рабочей группы НТИ "Энерджинет", а также представители компаний разработчиков, образовательных и научных учреждений. После обеда состоятся технический семинар: "Российские технологии для интеллектуальной энергетики", а также круглый стол по энергетическим профессиям будущего.  

Контакты для СМИ:

Юлия Остроухова

Директор по маркетинговым коммуникациям и PR

ostroukhova@formika.ru

Полина Чаркина

Менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR

+7 705 2379003; charkina@formika.ru
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