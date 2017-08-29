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Форум "Открытые инновации - 2017" пройдет в Сколково 16-18 октября

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29 августа, 13:38 UTC+3
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МОСКВА, 29 августа. 16-18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Как ожидается, главное событие 2017 года в области развития технологического предпринимательства посетит около 15 000 участников из более чем 90 стран мира.

Форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства РФ и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы.

Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. В этом году мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Ключевая тема форума-2017 - "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". В фокусе дискуссий - корпорации, государство и человек. Ведущие международные и российские эксперты в области цифровых технологий обсудят транформации глобальных процессов, которые связаны с развитием цифровой экономики, и вызовы, с которыми сталкивается человечество в связи с мировой информатизацией.

Форум пройдет в формате трех тематических дней:

  • 1-й день - CorpTech. ДНК корпорации будущего;
  • 2-й день - StateTech. Манифест цифрового государства;
  • 3-й день - HumanTech. Tech for human & human for Tech.

В мероприятии примут участие топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний мира, инвесторы, разработчики и потребители инноваций. Хедлайнерами форума станут:

  • Шинта Данувардойо - основатель, генеральный директор bubu.com;
  • Хироси Исигуро - профессор, директор Hiroshi Ishiguro Laboratories;
  • Арина Теему - визионер, технологический предприниматель, писатель;
  • Дэйв Вайсер - основатель Gett;
  • Марвин Ляо - партнер 500 Startups;
  • Денни Перекальски - генеральный директор OZON Group;
  • Моше Варди - профессор, Университет Райс;
  • Кирилл Татаринов - бывший генеральный директор Citrix;
  • Лучано Кей - исследователь, Институт социальных, поведенческих и экономических исследований Калифорнийского университета;
  • Гэвин Хейман - исполнительный директор Open Contracting Partnership.

В рамках деловой программы форума на площадке технопарка будет организована ярмарка технологий iMarket с демонстрацией ключевых тенденций и основных достижений в инновационных сферах экономики; пройдут открытые консультации и интерактивные сессии; стартап-шоу; биржа деловых контактов; AR/VR зона и многое другое.

Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь

Регистрация для участия в форуме здесь

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:

Барщевская Александра,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657

E-mail: ab@sk.ru

 

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