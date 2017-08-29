Форум "Открытые инновации - 2017" пройдет в Сколково 16-18 октября

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МОСКВА, 29 августа. 16-18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Как ожидается, главное событие 2017 года в области развития технологического предпринимательства посетит около 15 000 участников из более чем 90 стран мира.
Форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства РФ и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы.
Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. В этом году мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Ключевая тема форума-2017 - "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". В фокусе дискуссий - корпорации, государство и человек. Ведущие международные и российские эксперты в области цифровых технологий обсудят транформации глобальных процессов, которые связаны с развитием цифровой экономики, и вызовы, с которыми сталкивается человечество в связи с мировой информатизацией.
Форум пройдет в формате трех тематических дней:
В мероприятии примут участие топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний мира, инвесторы, разработчики и потребители инноваций. Хедлайнерами форума станут:
В рамках деловой программы форума на площадке технопарка будет организована ярмарка технологий iMarket с демонстрацией ключевых тенденций и основных достижений в инновационных сферах экономики; пройдут открытые консультации и интерактивные сессии; стартап-шоу; биржа деловых контактов; AR/VR зона и многое другое.
Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь
Регистрация для участия в форуме здесь
Форум "Открытые инновации"
Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/
Контакты для СМИ:
Барщевская Александра,
пресс-секретарь
Фонд "Сколково"
Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
E-mail: ab@sk.ru