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В Академическом завершился семестр Всероссийской студенческой стройки

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29 августа, 13:44 UTC+3

За свой труд студенты получили от 45 до 62 тыс. руб.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. В Екатеринбурге завершился восьмой летний трудовой семестр Всероссийской студенческой стройки "Академический". Как сообщают в департаменте информационной политики главы Свердловской области.
 
Во всероссийской студенческой стройке в Академическом приняли участие 160 бойцов из девяти строительных отрядов. В июле и августе студенты были задействованы на строительно-монтажных и отделочных работах, ремонте жилого фонда и благоустройстве района "Академический". Как передает ресурс Znak.com, было покрашено 5 тыс. кв. м и оштукатурено 1,2 тыс. кв. м стен, уложено 800 кв. м тротуарной плитки, устранено 2,2 тыс. кв. м участков просадки асфальта, уложено 512 погонных метров бордюрдного камня, покрашено 223 опоры, а также заборы и прочие конструкции (3 тыс. погонных метра). Также стройотрядовцы участвовали в ремонте домов управляющих компаний "Стандарт" и "Академический". За свой труд студенты получили от 45 до 62 тыс. рублей.

Проект "Всероссийская студенческая стройка "Академический" реализуется с 2010 года. За эти годы в строительстве самого молодого района Екатеринбурга приняли участие 120 стройотрядов, около трех тысяч бойцов из 35 регионов России. 

Евгений Куйвашев, председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер и президент компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий договорились о сотрудничестве при формировании комфортной среды для жизни в Академическом. Речь, в частности, идет о продолжении жилищного строительства, внедрении здесь энергоэффективных технологий, создании высокотехнологичных рабочих мест, а также о реализации образовательных программ, направлении одаренных детей в центр "Золотое сечение" и о создании и развитии на территории Академического медицинского кластера, составной частью которого станут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет (УГМУ), институты УрО РАН, медицинские учреждения региона.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей. 

АО "РСГ-Академическое" 
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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