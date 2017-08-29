Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукции

Якутские производители, занимающиеся торговлей, получат микрозаймы на продвижение своей продукции. Об этом сообщили в Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

"Министерство инвестиционного развития и предпринимательства региона планирует внедрить новый механизм поддержки производителей, занимающихся торговлей, в виде микрозаймов. Льготные займы для проектов местных производителей будут распределяться по конкурсу при наличии "дорожной карты", - говорится в сообщении.

Ранее глава Якутии Егор Борисов подписал указ, направленный на стимулирование местного производства. При помощи мер господдержки в регионе планируется создать не менее 2,5 тыс. рабочих мест, продвинуть порядка 10 наименований продукции якутских бизнесменов на внешние рынки, увеличить обеспеченность населения местными продовольственными товарами в 1,2 раза, платными услугами - в 1,3 раза, строительными материалами - в 1,2 раза.

Предусматривается также реализация не менее 50 проектов местных компаний на общую сумму около 2 млрд рублей, создание Фонда поддержки местного производства на базе действующих институтов развития.