Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукции

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Якутские производители, занимающиеся торговлей, получат микрозаймы на продвижение своей продукции. Об этом сообщили в Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).
"Министерство инвестиционного развития и предпринимательства региона планирует внедрить новый механизм поддержки производителей, занимающихся торговлей, в виде микрозаймов. Льготные займы для проектов местных производителей будут распределяться по конкурсу при наличии "дорожной карты", - говорится в сообщении.
Ранее глава Якутии Егор Борисов подписал указ, направленный на стимулирование местного производства. При помощи мер господдержки в регионе планируется создать не менее 2,5 тыс. рабочих мест, продвинуть порядка 10 наименований продукции якутских бизнесменов на внешние рынки, увеличить обеспеченность населения местными продовольственными товарами в 1,2 раза, платными услугами - в 1,3 раза, строительными материалами - в 1,2 раза.
Предусматривается также реализация не менее 50 проектов местных компаний на общую сумму около 2 млрд рублей, создание Фонда поддержки местного производства на базе действующих институтов развития.