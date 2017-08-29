Главе Липецкой области вручили орден преподобного Серафима Саровского II степени

Первые в России отделы по подготовке к армии откроют в челябинских школах в сентябреОбщество 29 августа, 16:54
Дроны помогут сажать деревья в МьянмеСоциальная ответственность 29 августа, 16:42
Состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике определен на 80%Спорт 29 августа, 16:41
Показатели выбросов половины дизельных автомобилей заниженыСоциальная ответственность 29 августа, 16:33
Футболист "Рубина" Лестьенн не перейдет в "Спартак"Спорт 29 августа, 16:26
Мэйуэзеру подарили грушу с лицом МакгрегораСпорт 29 августа, 16:24
Верховный суд смягчил наказание осужденному за соучастие в теракте на ДубровкеПроисшествия 29 августа, 16:15
ТАСС – генеральный инфопартнер международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520"Новости агентства 29 августа, 16:14
Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампанииСпорт 29 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
По поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Липецкий и Задонский Никон вручил главе Липецкой области Олегу Королеву орден преподобного Серафима Саровского II степени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам крестного хода в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.
"Во многом благодаря вашей личной неравнодушной позиции в области восстанавливаются монастыри развивается приходская жизнь, организовываются широкомасштабные церковно-общественные мероприятия", - сказал Владыка Никон, обращаясь к главе Липецкой области.
По информации пресс-службы, в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре отпраздновали день преставления и второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. В канун праздника в монастырь, в главном храме которого - Владимирском соборе - покоятся мощи чудотворца, пришли два больших крестных хода из Липецка и Воронежа. По традиции почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов.
В специально оборудованном шатре состоялась божественная литургия, перед ковчегом с мощами святителя был совершен праздничный молебен.
"Святитель Тихон, который жил в XVIII веке, внес огромный вклад в религиозное, духовное пробуждение народа и оставил о себе замечательную память. Его наставлениями и сегодня наши современники укрепляют духовную жизнь", - подчеркнул Олег Королев, отметив, что Задонский чудотворец является великим просветителем православной церкви.