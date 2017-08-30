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Рентабельность капитала банковской группы Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 57%

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30 августа, 10:47 UTC+3

Чистая прибыль за шесть месяцев составила 1,66 млрд руб.

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Банковская группа Новикомбанка опубликовала консолидированную отчетность за шесть месяцев 2017 года, составленную в соответствии с МСФО. Отчетность отражает продолжающееся расширение деятельности группы и ее положительные финансовые результаты - чистую прибыль в размере 1,66 млрд руб.

Кредитный портфель группы по итогам рассматриваемого периода вырос на 4% и составил 119,7 млрд руб. в первую очередь за счет предприятий машиностроения и высоких технологий, темпы роста которых существенно опережают средний по портфелю уровень и составляют 25%.

Эта часть портфеля группы сформирована преимущественно за счет кредитов, предоставленных предприятиям Госкорпорации Ростех и прочих ведущих промышленных холдингов страны, которые являются деловыми партнерами Новикомбанка. Развитие сотрудничества с этой категорией клиентов, считают эксперты, создает для Группы надежный источник доходов и основу устойчивого развития бизнеса на долгосрочную перспективу. Важно, что такие партнерские отношения позволяют группе не только размещать средства с минимальным риском, но и успешно формировать ресурсную базу – остатки на текущих и депозитных счетах клиентов выросли с начала года на 11% и составили 207,9 млрд руб.

Рост активов, по мнению экспертов, обеспечил хорошие результаты деятельности группы. Валовые процентные доходы по итогам шести месяцев равнялись 10,4 млрд руб. в то время как показатель чистого процентного дохода, характеризующий общую эффективность операций привлечения и размещения средств, равнялся 4,1 млрд руб. В условиях сложной конъюнктуры кредитного рынка, считают эксперты, большое значение приобретают непроцентные доходы, получение которых не связано с принятием риска, а следовательно не создает дополнительных потребностей в акционерном капитале. По итогам рассматриваемого периода в виде комиссий группа получила 428 млн руб., что оказало дополнительную поддержку показателям прибыли.

Все перечисленные факторы позволили группе получить чистую прибыль в размере 1,66 млрд руб. Такой финансовый результат обеспечивает рентабельность капитала на уровне 57% годовых, что является одним из лучших показателей для отечественной банковской отрасли и подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Новикомбанка, который по рейтинговым оценкам входит в топ-15 самых надежных российских банков.

Стабильные показатели прибыли, устойчивый рост собственных средств и значительный объем ликвидных ресурсов подтверждают эффективность выбранной Новикомбанком модели развития в качестве опорного банка российской промышленности и сильные позиции в числе крупнейших и наиболее успешных участников отечественного банковского рынка, отмечают аналитики.

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