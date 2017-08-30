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500 школьников со всей страны соберутся на форуме "ПроеКТОриЯ"

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30 августа, 11:07 UTC+3
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МОСКВА, 30 августа. 1 сентября, в День знаний, более 500 школьников со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Форум ежегодно проводится по распоряжению президента России.

Уже в пятый раз старшеклассники, мотивированные на инженерно-техническое и естественнонаучное развитие, смогут вживую пообщаться со своими сверстниками, встретиться с ректорами ведущих отечественных вузов и руководителями крупнейших российских компаний.

Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. Профориентация школьников - приоритет государственной политики, фундамент для построения будущего страны.

Для этой цели был запущен главный федеральный интернет-портал для школьников по профессиональной навигации http://proektoria.online. Именно здесь старшеклассники со всей страны имеют уникальную возможность объединиться для решения реальных задач, которые ставят работодатели ключевых российских отраслей. Миссия портала - помочь мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и крупнейшим работодателям найти друг друга.

Сегодня более 110 команд школьников при поддержке тьютеров от 25 ведущих вузов и экспертов от 51 компании-партнера решают реальные производственные задачи на портале "ПроеКТОриЯ".

Форум в Ярославле является офлайн-площадкой интернет-портала, "единым окном" в мир возможностей профориентации, который сегодня открыт для всех российских школьников, независимо от социального положения и места жительства.

Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября 2017 года.

Партнеры форума: стратегический партнер ГK "Ростех", генеральные партнеры АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ГK  "Росатом", ГK  "Р-Фарм", телекоммуникационный партнер ПАО  "Ростелеком", интернет-партнер Mail.Ru Group, официальные партнеры БФ  "Система" и РДШ, партнеры тематического направления ГK  "РОСКОСМОС", ОАО  "РЖД", Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", НИЦ  "Курчатовский Институт", "Россвязь", ПАО  "Россети", ФРИИ. Официальный организатор Форума - группа компаний Grata Adv. Медиаподдержка и информационное сопровождение - Коммуникационное агентство АГТ.

Официальные хэштеги форума #проеКТОриЯ #мояпроектория #едунапроекторию #ктоя #будущийя

Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ"

+7 926 636 5005

pressa@proektoria.online / http://proektoria.online

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Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 50-рп "О проведении Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России"

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