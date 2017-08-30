500 школьников со всей страны соберутся на форуме "ПроеКТОриЯ"

Васильева заявила о недопустимости ремонта школ за счет родителейОбщество 30 августа, 12:26
Более четырех тысяч избирателей Урала воспользуются новым порядком голосования на выборахНовости Урала 30 августа, 12:07
Британский стандарт образования: Ливерпульский университет имени Джона МурсаОбщество 30 августа, 11:53
Fesco увеличивает число сервисов на сухопутном коридоре Китай - Монголия - РоссияТранспорт 30 августа, 11:52
Полиция возбудила дело против бизнесмена Джабраилова за стрельбу в отеле в центре МосквыПроисшествия 30 августа, 11:50
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школыОбщество 30 августа, 11:45
Британский стандарт образования: частная школа БаксвудОбщество 30 августа, 11:40
Британский стандарт образования: Имперский колледж ЛондонаОбщество 30 августа, 11:40
Британский стандарт образования: Институт дипломированных бухгалтеров Англии и УэльсаОбщество 30 августа, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. 1 сентября, в День знаний, более 500 школьников со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Форум ежегодно проводится по распоряжению президента России.
Уже в пятый раз старшеклассники, мотивированные на инженерно-техническое и естественнонаучное развитие, смогут вживую пообщаться со своими сверстниками, встретиться с ректорами ведущих отечественных вузов и руководителями крупнейших российских компаний.
Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. Профориентация школьников - приоритет государственной политики, фундамент для построения будущего страны.
Для этой цели был запущен главный федеральный интернет-портал для школьников по профессиональной навигации http://proektoria.online. Именно здесь старшеклассники со всей страны имеют уникальную возможность объединиться для решения реальных задач, которые ставят работодатели ключевых российских отраслей. Миссия портала - помочь мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и крупнейшим работодателям найти друг друга.
Сегодня более 110 команд школьников при поддержке тьютеров от 25 ведущих вузов и экспертов от 51 компании-партнера решают реальные производственные задачи на портале "ПроеКТОриЯ".
Форум в Ярославле является офлайн-площадкой интернет-портала, "единым окном" в мир возможностей профориентации, который сегодня открыт для всех российских школьников, независимо от социального положения и места жительства.
Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября 2017 года.
Партнеры форума: стратегический партнер ГK "Ростех", генеральные партнеры АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ГK "Росатом", ГK "Р-Фарм", телекоммуникационный партнер ПАО "Ростелеком", интернет-партнер Mail.Ru Group, официальные партнеры БФ "Система" и РДШ, партнеры тематического направления ГK "РОСКОСМОС", ОАО "РЖД", Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", НИЦ "Курчатовский Институт", "Россвязь", ПАО "Россети", ФРИИ. Официальный организатор Форума - группа компаний Grata Adv. Медиаподдержка и информационное сопровождение - Коммуникационное агентство АГТ.
Официальные хэштеги форума #проеКТОриЯ #мояпроектория #едунапроекторию #ктоя #будущийя
Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ"
+7 926 636 5005
pressa@proektoria.online / http://proektoria.online
Facebook /Instagram/ VK/ OK / Telegram
Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 50-рп "О проведении Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России"