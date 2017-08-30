Тепличные хозяйства Приморья просубсидировали на 23 млн рублей

Тепличным хозяйствам Приморья направили субсидии в размере 23,4 млн рублей на возмещение затрат при выращивании овощей закрытого грунта. Об этом сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Таран.

"Из них 11 млн рублей перечислено ФГУ "Дальневосточное" и более 12 млн двум предприятиям "Лазурное". Средства направлены на возмещение затрат при выращивании овощей закрытого грунта", - сказал Алексей Таран на заседании Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства Приморского края.

Участники мероприятия заострили внимание на том, что на полках магазинов все чаще попадаются фальсифицированные овощи. Под видом местных огурцов, к примеру, реализуется китайский сорт "Машенька".

"За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах", - подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 млрд рублей, из федерального - 1,7 млрд. До 400 млн рублей в текущем году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Поддержка аграриев осуществляется в рамках государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013-2020 годы.