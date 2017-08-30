В Липецкой области ввели около 600 тыс. кв. м жилья за семь месяцев 2017 года

В Липецкой области ввели 572 тыс. кв. м жилья за семь месяцев 2017 года, что составляет 111% к уровню соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Наилучшие показатели по вводу нового жилья с начала года достигнуты в Липецке - 294 тыс. кв. м, или 129% к уровню прошлого года. В лидерах также - Липецкий район с 51,6 тыс. "квадратов", Усманский (41,1 тыс. кв. м), Грязинский (33,4 тыс. кв. м), Добровский (21,3 тыс. кв. м), Елецкий (16,1 тыс. кв. м), Лебедянский (15,6 тыс. кв. м) и Задонский (14,8 тыс. кв. м) районы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, за семь месяцев текущего года 371 семья улучшила жилищные условия с государственной поддержкой в рамках областных жилищных подпрограмм, из них 174 человека получили социальную выплату на приобретение и строительство жилья, 197 семей - социальную выплату на погашение кредитов при рождении ребенка. На эти цели выделено 191,3 млн рублей, из них 170,5 млн рублей перечислены из областного бюджета, еще 20,8 млн рублей - из федерального бюджета.

"Сегодня успех в жилищном строительстве и в капитальном строительстве в целом - это фиксация успешного развития региона, когда работает слаженный механизм взаимодействия всех составляющих этого успеха: человеческого капитала, интеллектуального потенциала, научной и учебной базы, кадрового состава, строительной индустрии, инфраструктурных, сетевых, транспортных решений", - заявил глава администрации Липецкой области Олег Королев.