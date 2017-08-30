На Baltic Weekend 2017 обсудят эффективные инструменты и проблемы фандрайзинга

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. Искусство привлечения средств сегодня - важный элемент успеха многих социальных проектов. Корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой частью культуры бизнеса, в которой компании ориентируются на достижение общественного блага. Однако отсутствие прозрачности и доверия на рынке, несовершенство налоговой и законодательной сфер, нехватка endowment-фондов - все это работает не в пользу эффективности фандрайзинга.
Как с помощью современных технологий привлекать ресурсы на социальные проекты? Как проводить работу с общественным мнением, государством и бизнесом? Лучшие кейсы фандрайзинга обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2017.
Спикеры круглого стола:
Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 15 сентября с 16:00 до 18:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.
В этом году участников Baltic Weekend ожидают насыщенная деловая программа, острые темы и новые спикеры. Ежегодно форум посещают более 500 делегатов со всего мира. За 17 лет форум зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных событий и проблем коммуникационного рынка. Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.
Контакты для СМИ
Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью
тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278
e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com