На Baltic Weekend 2017 обсудят эффективные инструменты и проблемы фандрайзинга

МОСКВА, 30 августа. Искусство привлечения средств сегодня - важный элемент успеха многих социальных проектов. Корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой частью культуры бизнеса, в которой компании ориентируются на достижение общественного блага. Однако отсутствие прозрачности и доверия на рынке, несовершенство налоговой и законодательной сфер, нехватка endowment-фондов - все это работает не в пользу эффективности фандрайзинга.

Как с помощью современных технологий привлекать ресурсы на социальные проекты? Как проводить работу с общественным мнением, государством и бизнесом? Лучшие кейсы фандрайзинга обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2017.

Спикеры круглого стола:

Илья Авербух, советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр в спортивных танцах на льду;

Марина Агеева, руководитель корпоративных программ, благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни";

Роман Карманов, заместитель генерального директора, издательский дом "Комсомольская правда";

Анна Козловская, вице-президент по внешним связям и коммуникациям, регион быстроразвивающихся европейских рынков, MasterCard;

Галина Кукина, руководитель направления спонсорства и специальных проектов, Департамент корпоративного маркетинга, Ростелеком;

Лола Сатторова, менеджер по внешним связям и коммуникациям, Nestle Россия;

Валерий Федоров, генеральный директор, ВЦИОМ.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 15 сентября с 16:00 до 18:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.

В этом году участников Baltic Weekend ожидают насыщенная деловая программа, острые темы и новые спикеры. Ежегодно форум посещают более 500 делегатов со всего мира. За 17 лет форум зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных событий и проблем коммуникационного рынка. Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.

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