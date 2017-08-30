Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодие

Предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодие 2017 года. Это в 1,7 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил на пресс-конференции глава региона Сергей Левченко.

"Налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за первое полугодие текущего года составили 3,2 млрд рублей, что в 1,7 раза выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года и в два раза - по отношению к первой половине 2015 года", - сказал он, уточнив, что наибольший рост дали поступления от налога на прибыль организаций.

По его словам, в Иркутской области индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в первой половине 2017 года составил 118,4%. Производство лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания составило около 7,7 тыс. куб. м, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выпуск лесоматериалов лиственных пород (1 467,7 тыс. куб. м.) вырос на 19,3%, объем достиг почти 1,5 тыс. куб. м.

Сергей Левченко отметил, что за счет роста экономики область наращивает отчисления в федеральный бюджет. За первые полгода текущего года перечислено 87,9 млрд рублей, что на 38,1 млрд рублей больше, чем год назад. "Это позволяет нам говорить с федеральными органами власти, в первую очередь с Министерством финансов России, по поводу возвращения в виде дотаций, субсидий, государственных программ средств для пополнения областного бюджета", - пояснил губернатор.

По динамике роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутская область занимает 18 место среди всех субъектов РФ. В первой половине текущего года в региональный бюджет поступило 68,4 млрд рублей, что на 9,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Данный показатель выше среднероссийского на 6,7%. Доля государственного долга области составляет 13,9 млрд рублей, это 13 показатель в России.