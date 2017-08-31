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Ульяновские дружинники помогли полицейским выявить более 1200 правонарушений

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31 августа, 11:05 UTC+3

В охране общественного порядка в городе принимают участие шесть народных дружин общей численностью 303 человека

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За семь месяцев 2017 года народные дружинники оказали помощь органам полиции в раскрытии 12 преступлений, проверили 709 ранее судимых ульяновцев и 175 подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах.

Как сообщили в  управлении по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений городской администрации, в охране общественного порядка принимают участие шесть народных дружин города общей численностью 303 человека. Добровольцы оказывают помощь сотрудникам патрульно-постовой службы в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий, патрулировании мест массового пребывания молодежи - стадионов, парков, скверов, торгово-развлекательных центров.

Накануне, 30 августа, состоялся очередной рейд народной дружины Железнодорожного района во главе с командиром Александром Михеевым. По его словам, только за минувшие шесть месяцев добровольцами выявлено 128 административных правонарушений и оказана помощь в раскрытии двух уголовных дел. "Дружинники помогают органам полиции, а, главным образом, сотрудникам патрульно-постовой службы,  которые ежедневно и ежечасно выполняют свой долг - охраняют правопорядок на улицах нашего родного города", - отметил Александр Михеев. В результате совместного патрулирования возле ДК "Современника" удалось задержать ульяновцев, распивающих алкогольные напитки.

2 сентября сотрудники ППС будут отмечать свой профессиональный праздник. Как отметил участник рейда, инспектор отделения организации службы отдельного батальона ППС УМВД России по г. Ульяновску Айрат Ахмеров, именно сотрудники патрульно-постовой службы обеспечивают охрану общественного порядка, в круглосуточном режиме патрулируя улицы Ульяновска. Служба в полиции стала для Айрата Ахмерова делом семейным. "Хочу приносить пользу нашему городу, всей стране, стараюсь мотивировать себя и свой личный состав на раскрытие преступлений, тем самым оказывая помощь людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию", - сказал полицейский.

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