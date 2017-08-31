В Ульяновске поставят памятник "Вежливым людям"

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Монумент "Вежливым людям" может появиться в Ульяновске по инициативе жителей города, направивших властям соответствующее обращение.
Конкурс на лучшую скульптурную композицию продлится до 1 ноября. Принять участие может любой желающий. 12 ноября специальная комиссия выберет победителя.
Материалы для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска по адресу: 432063, улица Гончарова, 38/8, каб. 36, телефон (8422) 27-03-71 или на электронную почту uaig_ul@mail.ru с пометкой "Конкурс".
Согласно постановлению главы администрации Алексея Гаева, памятник "Вежливые люди" планируется установить в Заволжском районе города - в парке имени генерала армии В.Ф.Маргелова, но конкурсант может предложить альтернативное место.
Конкурсную комиссию возглавит главный архитектор Ульяновска Михаил Мишин. В ее состав войдут преподаватель кафедры "Дизайн архитектурной среды" стройфака УлГТУ Марина Кангро, заслуженный архитектор России Лев Нецветаев, заслуженные художники России Борис Склярук и Сергей Слесарский, директор ООО "Симбирскпроект" Александр Капитонов, главный архитектор ООО "СТАНД'Арт" Ляйля Варюхина, председатель правления регионального отделения "Союза художников России" Николай Чернов и другие.