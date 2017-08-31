До старта форума Finopolis остается чуть больше месяца

РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проектаЭкономика и бизнес 31 августа, 12:42
От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубамиСпорт 31 августа, 12:42
Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛСпорт 31 августа, 12:33
СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезонеСпорт 31 августа, 12:30
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрамОбщество 31 августа, 12:28
"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тоннТЭК 31 августа, 12:11
Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменовОбщество 31 августа, 12:10
Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. Чуть больше месяца остается до старта главного события в сфере финансовых технологий - открытия форума Finopolis 2017 в Сочи.
Напомним, что в прошлом году Finopolis принял 1400 участников, в связи с этим организаторы призывают участников поторопиться с регистрацией, тем более что сейчас для гостей действуют специальные условия проживания и перелетов. Воспользоваться этими опциями можно, пройдя по ссылке http://finopolis.ru/for-members/places/.
Форум Finopolis 2017 станет крупнейшей в России площадкой для обсуждения современных трендов в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг и инструментов, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, обеспечении автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.
Основная задача форума - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.
Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.