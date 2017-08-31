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До старта форума Finopolis остается чуть больше месяца

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31 августа, 11:24 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. Чуть больше месяца остается до старта главного события в сфере финансовых технологий - открытия форума Finopolis 2017 в Сочи.

Напомним, что в прошлом году Finopolis принял 1400 участников, в связи с этим  организаторы призывают участников поторопиться с регистрацией, тем более что сейчас для гостей действуют специальные условия проживания и перелетов. Воспользоваться этими опциями можно, пройдя по ссылке http://finopolis.ru/for-members/places/.

Форум Finopolis 2017 станет крупнейшей в России площадкой для обсуждения современных трендов в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг и инструментов, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, обеспечении автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

Основная задача форума - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

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