До старта форума Finopolis остается чуть больше месяца

МОСКВА, 31 августа. Чуть больше месяца остается до старта главного события в сфере финансовых технологий - открытия форума Finopolis 2017 в Сочи.

Напомним, что в прошлом году Finopolis принял 1400 участников, в связи с этим организаторы призывают участников поторопиться с регистрацией, тем более что сейчас для гостей действуют специальные условия проживания и перелетов. Воспользоваться этими опциями можно, пройдя по ссылке http://finopolis.ru/for-members/places/.

Форум Finopolis 2017 станет крупнейшей в России площадкой для обсуждения современных трендов в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг и инструментов, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, обеспечении автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

Основная задача форума - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.