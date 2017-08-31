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На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птиц

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31 августа, 14:03 UTC+3

Из-за браконьерской деятельности за последнее десятилетие популяция сокола-кречета снизилась почти на 400 особей

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© Юрий Смитюк/ТАСС

На Камчатке разработают программу по сохранению сокола-кречета, занесенного в Красную книгу, и создадут Центр передержки для изъятых у браконьеров птиц. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка в крае.

"По итогам обсуждения профильным министерствам поручено подготовить предложения по разработке программы сохранения сокола-кречета, а также созданию временного Центра передержки краснокнижных видов птиц в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Очень важно найти финансовые источники, за счет которых можно было бы создать надлежащие условия для изъятых птиц, отметил на совещании глава региона Владимир Илюхин. "На 200 тыс. рублей, выделяемых сегодня из федерального бюджета, это сделать невозможно. Еще несколько лет назад говорили, что не получится открыть на Камчатке Центр передержки и содержания собак, но несмотря ни на что мы это сделали, и он сегодня активно работает. И я считаю, что необходимо сделать в крае подобное учреждение, но уже для краснокнижных птиц", - сказал губернатор.

По словам и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю Нины Бородиной, незаконный отлов и транспортировка редких птиц с целью последующей продажи являются наиболее актуальными проблемами в сфере защиты редких видов флоры и фауны Камчатки. Пик промышленных масштабов браконьерства кречетов приходится на 2012 год - тогда изъяли 81 особь, и 2016 год - 79. Она добавила, что Камчатский край является единственным регионом, где встречается кречет белой морфы.

По результатам мониторинга Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и регионального Управления Росприроднадзора из-за браконьерской деятельности за последнее десятилетие популяция сокола-кречета снизилась почти на 400 особей.

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