Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет представлен на ВЭФ

МОСКВА, 31 августа. Впервые в программу Восточного экономического форума, который пройдет 5-7 сентября на острове Русский (г. Владивосток), будет включена молодежная повестка. Образовательный и молодежный день III Восточного экономического форума является одним из этапов подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи), в нем примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, а также члены иностранных делегаций.

Все три дня форума на интерактивном стенде ВФМС 2017 будут проходить лекции и выступления спикеров, в том числе 6 сентября состоится рабочая встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева с молодыми предпринимателями и презентация региональной программы фестиваля в Приморском крае.

Помимо этого, в рамках площадки ВФМС пройдет дискуссионное ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" с участием международных студенческих команд. Команда-победитель получит право отправиться на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов для участия в научно-дискуссионной программе направления "Экономика для будущего развития".

Среди выступающих:

- Александр Бугаев - руководитель Федерального агентства по делам молодежи;

- Георгий Жевлаков - участник дискуссионного ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" в команде Дальневосточного федерального университета (+79990404000, goshafriend@mail.ru);

- Эрик Чудаев - участник дискуссионного ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" в команде Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, представитель Узбекистана(+79247215518, chudaev96@yandex.ru).

Дата, место и время: 6 сентября, 10:00-17:00, кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), корпус А, уровень 3, конференц-зал № 16.

По вопросам взаимодействия "Спикер-СМИ": руководитель пресс-службы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Антон Пашков, 8-916-116-24-80, press@russia2017.com

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помимо Сочи фестивальные мероприятия пройдут в 15 городах России от Владивостока до Калининграда. Наша страна становилась хозяйкой ВФМС уже дважды - в 1957 и 1985 гг. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957 г.) стал крупнейшим за всю историю движения. В нем приняло участие свыше 34 000 молодых людей из более чем 100 стран мира.

Официальный сайт ВФМС 2017: www.russia2017.com

Организатор ВЭФ 2017 и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.