ДОНСТРОЙ заключил договор генподряда по ЖК "Сердце Столицы" с компанией Ant Yapi

МОСКВА, Россия. 31 августа 2017 г. Компания "ДОНСТРОЙ" подписала договор генерального подряда на строительство второй очереди квартала "Сердце Столицы" (второй пусковой комплекс) с крупной строительной компанией Ant Yapi (Турция).

Во второй пусковой комплекс второй очереди строительства квартала входят два корпуса: 24-этажный корпус №6 и 36-этажный корпус №7. Общая площадь застройки составляет 168 272 кв.м. Корпуса 6 и 7 расположены на второй линии квартала, на ближайшем к новой станции метро "Шелепиха" участке. В корпусах представлены 1123 квартиры востребованных площадей и планировок (в том числе популярного "евро" формата с объединенными кухнями-гостиными), с потолками высотой 3,2 метра, панорамными окнами и угловым остеклением. На первых, нежилых этажах зданий будут расположены объекты инфраструктуры и сервиса, в 4-уровневой подземной части - просторный подземный паркинг.

В настоящий момент на площадке уже проведен комплекс предварительных работ, в том числе разработка грунта котлованов и устройство шпунтового ограждения.

Как отмечает руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов, "сегодня главный приоритет для нашей компании - создание идеального продукта, отвечающего самым высоким запросам покупателей, и выполненного на исключительном качественном уровне. Непременное условие для достижения этой цели - выбор в партнеры самых опытных, надежных и профессиональных подрядчиков, производителей и поставщиков. Поэтому к строительству нашего флагманского проекта "Сердце Столицы" мы привлекли Ant Yapi - отлично зарекомендовавшую себя на рынке компанию, работающую по высочайшим стандартам качества".

Ant Yapi - крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости. В частности, компания выступала в качестве генподрядчика при строительстве жилых комплексов классов бизнес и элит в Москве: "Аэробус", "Авеню 77", "Город Яхт", "Наследие", "Сады Пекина", "Резиденция МОНЭ", Wine House и др.

"Сердце Столицы" - масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств. Здесь предусмотрены детский сад и школа, фитнес-центр, бассейн, кафе и рестораны, магазины и медицинские центры, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, скейтпарк, летний театр, водоем и роскошное прогулочное пространство на набережной. Парки и скверы займут более 45% территории, общая площадь озеленения составит около 64 000 кв.м. Проектирование ведет архитектурная мастерская SPEECH под руководством Сергея Чобана. Концепция общественных пространств разработана бюро Wowhaus. Реализация проекта осуществляется при поддержке финансового партнера компании Банк ВТБ (ПАО).