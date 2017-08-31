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Энергетики из трех регионов СЗФО провели совместные учения

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31 августа, 16:03 UTC+3

В масштабной тренировке было задействовано 27 бригад из филиалов МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго", "Архэнерго" и "Комиэнерго"

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© Пресс-служба МРСК Северо-Запада

С 29 по 30 августа в филиале МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") прошли масштабные учения по предупреждению и ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений".

Учения были организованы в Верховажском РЭС ПО "Тотемские электрические сети" Вологдаэнерго в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

По легенде учений, от Вологодского гидрометцентра было получено предупреждение об опасных явлениях погоды: усилении ветра при порывах до 22 м/с, осадках в виде дождя и мокрого снега.

На первом этапе учений был введен режим повышенной готовности (РПГ), отрабатывались оповещение и сбор Штаба Вологдаэнерго и штабов производственных отделений филиала, организация действий дежурных смен оперативно-диспетчерских служб при угрозе и возникновении технологических нарушений в работе электросетевого комплекса и готовность мобильных подразделений филиала к действиям по предназначению. На втором этапе филиал был переведен на особый режим работы (ОРР) в связи с массовыми отключениями электросетевых объектов.

"В соответствии с планом учений, на севере Вологодской области без света находились 10842 человек. На ликвидацию последствий требовались дополнительные силы и средства соседних филиалов, в связи с этим, была осуществлена передислокация мобильных подразделений и РИСЭ филиала "Вологдаэнерго", а также мобильных бригад филиалов "Архэнерго" и "Комиэнерго" в район проведения аварийно-восстановительных работ", - рассказал директор ПО "Тотемские электрические сети" "Вологдаэнерго" Александр Копосов.

Через несколько часов энергетики успешно завершили работы по ликвидации последствий непогоды. В рамках учений было задействовано 27 бригад, 82 человека и 29 ед. техники. Организовано взаимодействие со штабами всех уровней, а также с органами местного самоуправления Верховажского муниципального района. Кроме того, были задействованы силы ГУ МЧС России по Вологодской области и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС.

"Хотелось бы отметить высокий уровень организации учений со стороны "Вологдаэнерго". На мой взгляд, все специалисты показали свой профессионализм, компетентность и умение работать, как со своими коллегами по филиалам, так и со смежными структурами", - подчеркнул ведущий специалист сектора безопасности технологических процессов филиала "Комиэнерго" Гиенюс Паулаускас.

По завершению всех мероприятий энергетики подвели итоги двухдневных учений на базе Верховажского РЭС. По мнению членов организационной комиссии, цели совместных учений достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объёме.  

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