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Третий участок трассы Брин-Наволок - Плесецк сдадут в начале октября, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области по итогам осмотра объекта главой региона Игорем Орловым.
"Рабочая поездка губернатора Игоря Орлова в Плесецкий район началась с осмотра реконструируемого участка автодороги Брин-Наволок - Плесецк между деревней Войбора и отметкой 124-й км. Он практически готов к сдаче, его ввод в эксплуатацию запланирован на первую декаду октября", - говорится в сообщении.
Данный участок - третий из пяти последних грунтовых перегонов, которые имелись на трассе до начала ее ремонта. Средства на завершение реконструкции отрезка протяженностью 10,6 км в текущем году выделены из федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов. Объем финансирования составил свыше 300 млн рублей, отмечается в материале.
По словам Игоря Орлова, слова которого приводятся в сообщении, реконструируемая трасса задает высокий стандарт для всех региональных дорог. "И этот стандарт мы будем соблюдать при строительстве других автотрасс. Останавливаться на достигнутом не собираемся", - отметил губернатор.
Первый 12-километровый участок трассы сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года, второй - в ноябре 2016 года, его длина составила 11,8 км. Реконструкцией оставшихся двух грунтовых перегонов займется Росавтодор. Как ожидается, с 1 января 2018 года дорогу передадут в федеральную собственность.