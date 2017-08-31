Российские горнодобывающие предприятия теперь могут предотвращать столкновения транспорта

Российская компания "РТЛ Сервис" разработала новый продукт - автономную систему предотвращения столкновений техники и контроля опасных сближений между персоналом и транспортом.

Использование продукта "RealTrac Предотвращение столкновений" позволит не только повысить безопасность работы в карьерах и шахтах напрямую, но и превентивно сократить число возникающих опасных ситуаций, тем самым повысив эффективность работы предприятия в целом.

Продукт от ГК "РТЛ Сервис" "RealTrac Предотвращение столкновений" не использует традиционные системы позиционирования, основанные на работе глобальных систем спутниковой навигации, таких как ГЛОНАСС и GPS, поэтому может использоваться даже глубоко под землей. Решение позволяет отслеживать опасные сближения и все происходящее вокруг транспортных средств независимо от условий окружающей среды, скорости и направления движения транспорта.

В случае обнаружения на опасной дистанции другого объекта, будь то сотрудник или оборудование, система оповестит об опасности водителя и включит звуковую и световую сигнализацию, чтобы предупредить о возможном столкновении окружающих.

Все траектории и обстановка записываются во внутреннюю память устройства, поэтому материалы смогут стать основой расследования конкретного инцидента и помогут оценить все факторы, которые привели к возникновению нештатной ситуации. Анализ подобных записей за длительный период времени может способствовать принятию определенных управленческих решений: в некоторых случаях изменение технологических процессов позволит избегать возникновения подобных инцидентов в будущем.

"Разработанный нами продукт может работать как полностью автономно, так и в сочетании с другими используемыми системами. Например, интеграция с внутренними системами автомобиля позволит предотвратить столкновение в буквальном смысле: если будет достигнута определенная минимальная дистанция, транспортное средство остановится без дополнительного вмешательства водителя. Разработка использует передовые технологии и мы рады первыми запустить такой продукт на российский рынок. Да у нас есть западные конкуренты, но наше решение более технологично и гораздо привлекательнее по цене", - рассказывает Тимур Полторыхин, генеральный директор ГК "РТЛ Сервис".