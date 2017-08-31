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"Швабе" внедрил новое техническое решение в производство стекла для астрономических зеркал

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31 августа, 18:47 UTC+3

Уникальность новой разработки защищена патентом РФ

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© холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех модернизировал выработочное устройство стекловаренной печи для производства астрономических зеркал. Уникальность нового технического решения, разработанного и внедренного на производстве в Лыткарино, защищена патентом РФ.

Специалисты подмосковного предприятия Холдинга "Швабе" – Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) усовершенствовали конструкцию устройства, отвечающего за разогрев и охлаждение выработочной трубы в составе ванной стекловаренной печи. Новое техническое решение позволяет оперативно прервать процесс выработки стекломассы при завершении очередного цикла работы печи и возобновить его для следующего цикла без ухудшения однородности стекла. С запуском разработки в производство выход годного материала с одной заготовки астрономического зеркала для телескопа увеличился на 30%.

"Внедрение модернизированного устройства в процесс производства позволило повысить уровень надежности выработки высокотемпературной стекломассы в форму и вместе с тем улучшить его температурную однородность. В результате процесс изготовления стал более эффективным – потери стекломассы сократились, а продукт – более качественным", – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Суть технического решения состоит в изменении конструкции устройства для разогрева и охлаждения выработочной трубы ванной печи, через которую в процессе выработки проходит стекломасса. В отличие от существующих аналогов разработка ЛЗОС имеет два дополнительных наружных витка водоохлаждаемого индуктора в виде разомкнутых полувитков, что делает разогрев более интенсивным и быстрым – теперь он занимает до 1 минуты вместо пяти, при этом обеспечивается необходимый способ выработки. Между тем наличие штанги-холодильника, а также ее конструктивное решение делают процесс прерывания выработки оперативным и удобным в управлении, что значительно повышает уровень безопасности.

ЛЗОС  более 80 лет является лидером в области производства оптического стекла, ситалла и оптоволокна на территории РФ. Сегодня предприятие занимает 98% отечественного рынка оптических материалов. На мировом технологическом уровне в течение минувших 15 лет заводом реализовано свыше 120 российских и международных проектов по изготовлению крупногабаритной астрономической оптики. Зеркала ЛЗОС установлены на орбитальных и крупнейших в мире наземных телескопах.

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