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В ингушском Карабулаке в день города открыли парк имени 25-летия республики

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31 августа, 19:02 UTC+3

Это первый многофункциональный парковый комплекс в регионе, построенный полностью на частные средства

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В рамках праздничных мероприятий в честь 22-летия образования города Карабулака состоялось открытие Парка имени 25-летия республики Ингушетия. Председатель Правительства республики Руслан Гагиев, ставший почётным гостем мероприятия, отметил уникальность события - это первый многофункциональный парковый комплекс в регионе, построенный полностью на частные средства.

В честь юбилея Ингушетии Глава субъекта Юнус-Бек Евкуров поручил построить в муниципальных образованиях парковые зоны. Первым поставленную задачу выполнили власти Карабулака.

Мэр города Ахмед Битиев предложил построить парк для семейного отдыха на берегу реки Сунжа. В городе не было подобного места, где представители разных возрастов могли бы на одной площадке провести досуг, найти занятие по душе.

Реализация проекта - это один из успешных примеров государственно-частного партнёрства. Инвестор выкупил у частных лиц ровно половину территории под будущий парк, а вторую часть земли выделила городская администрация.

Круглогодичный парк имеет досугово-развлекательную направленность. Здесь расположены кафе и закусочные с местной, восточной и грузинской кухней. В спортивной зоне можно поиграть на свежем воздухе в баскетбол, волейбол и пляжный футбол, а в помещении - в настольный теннис и бильярд. На территории комплекса есть также детская зона с различными аттракционами для малышей, шахматный клуб, мини-зоопарк, тир, прогулочная зона с водопадом и фонтаном и другие объекты.

Власти города, являющегося промышленным центром республики, решили сделать строительство парков одним из своих приоритетов. В день рождения города после реконструкции также открылся Парк Славы, где традиционно проходят главные праздничные мероприятия. Продолжается возведение ещё одной парковой зоны со спортивным уклоном, намечено строительство вокруг городского пруда ещё ряда специализированных зон отдыха.

Кроме того, объявлен конкурс на строительство центрального городского парка на площади 18 га. Таким образом, предполагается создать единый городской парковый ансамбль на территории порядка 30 гектаров. Все эти проекты планируется реализовать за счёт привлечения внебюджетных средств.

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