Уральское предприятие Росатома увеличило расходы на гранты на 11%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. АО "Уральский электрохимический комбинат" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск Свердловской области) увеличило расходы на грантовую поддержку в 2017 году на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили на предприятии.

"В этом году на гранты УЭХК выделил 2 млн рублей, в 2016 году сумма составляла 1,8 млн. Победителями стали те проекты, которые рассчитаны на большую аудиторию, чтобы результатами могли воспользоваться как можно больше людей. Рабочая группа независимых экспертов из разных сфер деятельности - жителей Новоуральска - из 57 заявок отобрала 29 проектов", - цитируют в отделе по связям с общественностью слова заместителя генерального директора УЭХК по экономике и финансам Ольги Акишевой.

Основными грантополучателями стали образовательные учреждения НГО - детский сад "Росток", школа-интернат № 53, школа 54, Новоуральский технологический колледж. Среди учреждений дополнительного образования поддержку получат Детская школа искусств, Детская художественная школа, Детско-юношеский центр.

В число победителей вошли МУП "Электросвязь" с проектом создания фильма к 65-летию газовой центрифуги, и Союз молодежных организаций Новоуральска с информационно-образовательным курсом для молодежи "Школа лидерства", а также фестивалем молодежных идей "Идея-фест".

Кроме того, совет по благотворительности АО "УЭХК" поддержал Новоуральский театр кукол, Театр музыки, драмы и комедии и ДК "Новоуральский".

Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК") - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

Новоуральск - город (ЗАТО) в Свердловской области с населением почти 82 тыс. человек. Трудовые ресурсы составляют почти 56% населения. В городе создан мощный отраслевой научно-промышленный комплекс, в котором занято 69 докторов и кандидатов наук. Градообразующее предприятие - УЭХК.