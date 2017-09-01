В перинатальном центре Приморья у женщины родилось пять детей. Это первый случай в истории медицинского учреждения, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"В текущем году в стенах Перинатального центра уже родились 1723 маленьких приморца. Несколько дней назад здесь приняли первую пятерню", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 1 сентября медучреждению исполнится три года, за это время здесь появилось на свет более 8 тыс. детей. "Сегодня перинатальный центр принимает пациентов со всех уголков Приморского края. За три года работы мы стали лидерами по количеству родов в крае - приняли более 8 тыс. родов, из которых 284 двойни, 26 троен и даже одна пятерня", - приводятся в сообщении слова главного врача медучреждения Татьяны Курлеевой.

Как отметили в департаменте здравоохранения, в рамках празднования трехлетия состоятся торжественное собрание с чествованием лучших врачей и сотрудников, открытие обновленной лаборатории, презентация необычного арт-объекта, который установили на территории учреждения, флешмоб по запуску в небо воздушных шаров.

По итогам визита в июле текущего года губернатора Приморского края Владимира Миклушевского принято решение об открытии в центре современной лаборатории по диагностике молекулярно-генетических изменений, что позволит точно и быстро выявлять скрытые инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний.

В регионе реализуются государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы, социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере здравоохранения.