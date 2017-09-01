Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического роста

МОСКВА, 1 сентября 2017 г. /Вольное экономическое общество Росси/. 31 августа состоялась девятая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России в "Российской газете" по теме "Энергоэффективная экономика: беречь, чтобы расти". Ведущие ученые, экономисты, представители органов государственной власти и бизнес-сообщества обсудили возможности и перспективы внедрения и развития энергосберегающей экономики. Сессию модерировал президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор Сергей Бодрунов.

В качестве основного докладчика выступил Роман Голов, член президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий ФГБОУ ВО "МАИ (НИУ)", главный редактор журнала "Экономика и управление в машиностроении", д.э.н., профессор. Он отметил наличие взаимосвязи между энергосбережением и продолжительностью жизни. Так, по его словам, в малоразвитых странах продолжительность жизни составляет 53 года, в развивающихся - 67 лет, а в развитых - 74 года. Это объясняется тем, что энергосберегающая экономика улучшает состояние окружающей среды и вместе с этим - здоровье населения и продолжительность жизни.

"Энергия в развитых странах используется для создания бытового комфорта, а также для обеспечения современных больниц, социальных объектов, учебных учреждений и т.д. Энергоэффективность в высокоразвитых странах более чем 1,5 раза выше, чем в слаборазвитых. В Европе энергосбережение стало частью экономики на макроуровне", - заявил докладчик и добавил, что итогом стало создание к 2010 году 2,416 млн рабочих мест в этом секторе экономики.

В докладе "Энергосбережение в России: состояние и перспективы" Роман Сергеевич предложил четыре основных пункта ключевых путей развития отечественного энергосбережения в контексте современной экономической реальности: совершенствование нормативно-правовой базы; подготовка профессиональных кадров для сферы энергосбережения; развитие энергетического сервиса; создание инноваций для решения задачи импортозамещения.

Кроме того, в ходе сессии был представлен региональный доклад "Пилотные проекты по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях челябинской области", вызвавший большой интерес у аудитории. Его представила Наталья Киреева - член правления ВЭО России, председатель Челябинской региональной организации ВЭО России, профессор кафедры экономики Уральского социально-экономического института Академии труда и социальных отношений, д.э.н.

В свою очередь Алексей Николаевич Зубец выразил мнение о более широком подходе к заявленной теме сессии. "У меня одно предложение рассматривать задачу энергосбережения в широком контексте повышения качества жизни людей, оптимального расходования тех ресурсов, которые могут быть пущены на энергосбережение. Я не утверждаю, что в такой более общей технике экономической оптимизационной задачи со многими влияющими факторами и многими переменными, энергосбережение окажется невыгодным. Скорее всего, это не так. В любом случае энергосберегающие технологии найдут свое применение в российской экономике. Но при этом такой более широкий контекст позволит оптимизировать и обосновать вложения в энергосбережение, исходя из тех задач, которые ставят перед российской экономикой, перед всем российским обществом люди, принимающие решения", - убежден эксперт.

По его словам в экономике уже наметился рост, и есть основания считать, что в течение ближайшего года экономический рост продолжится, а реальные зарплаты вырастут не менее чем на 5% против сегодняшнего уровня. Эксперт отметил, что Россия вышла из депрессии из спада, ожидается, что рубль по отношению к доллару будет стабилен, доходы населения растут. "Но, тем не менее, нужны дополнительные ресурсы, и энергосбережение в общем контексте повышение качества жизни людей может стать одним из драйверов источником экономического роста на будущее", - заключил он.

"Экология и энергоэффективность представляют собой взаимодополняющие друг друга части, а в составе единого целого приобретают мощный синергетический эффект", - эта мысль, озвученная Андреем Сорокиным, заведующий кафедрой "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" НИУ Московский авиационный институт стала лейтмотивом всей сессии.

В дискуссии также приняли участие:

Теплышев Вячеслав Юрьевич - заведующий кафедрой "Энергетический сервис и управление энергосбережением" НИУ Московский авиационный институт, председатель совета директоров научно-производственного холдинга "Группа компаний ТБН", д.тех.н., профессор;

Бунич Андрей Павлович - член правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор международного фонда "Содействие предпринимательству", к.э.н.;

Сорокин Андрей Евгениевич - заведующий кафедрой "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" НИУ Московский авиационный институт;

Тарасов Дмитрий Михайлович - исполнительный директор Комитета по энергетике Общероссийской общественной организации "Деловая Россия";

Якутин Юрий Васильевич - вице-президент ВЭО России, председатель совета директоров, научный руководитель ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета", заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор;

Фрей Диана Аркадьевна - доцент кафедры экономики в энергетике и промышленности НИУ МЭИ, к.э.н.;

Хохловский Владимир Николаевич - доцент кафедры "Энергетический сервис и управление энергосбережением" НИУ МАИ.

По итогам сессии рабочая группа подготовит экспертное заключение, которое будет опубликовано в изданиях ВЭО России и направлено в профильные государственные и общественные структуры.

Информация о девятой экспертной сессии опубликована в "Российской газете" от 1 сентября 2017 г. № 7362.