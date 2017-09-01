Стартует олимпиада по "Технологическому предпринимательству"

МОСКВА, 1 сентября 2017 г. /АИРР/. Старшеклассники России могут продемонстрировать свои знания на междисциплинарной многопрофильной олимпиаде "Технологическое предпринимательство", которая проходит при поддержке Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Корпорации МСП, совместно с лучшими вузами страны.

1 сентября, в День знаний, стартует регистрация на заочный этап олимпиады по "Технологическому предпринимательству", победители которой получат дополнительно от 5 до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Регистрация проходит на официальном сайте олимпиады www.olimp.tech.

Олимпиада включает в себя пять профилей: новые технологии, прикладные биотехнологии, IT, авиатехнологии и ресурсосбережение. При этом в каждый из них будут включены и экономические задачи. Олимпиада не привязана к конкретному предмету из школьной программы. По мнению организаторов, это поможет сформировать у старшеклассников метапредметные компетенции, а также будет способствовать развитию творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Участниками олимпиады могут стать школьники России 8-11 классов - все, кому интересно инженерное творчество, в чьих планах создавать прорывные инновационные проекты, поднимать экономику страны. Лучшие 16 университетов в 14 регионах России, ждут своих победителей.

Вначале пройдет заочный или отборочный этап, где школьники могут выполнять задания дистанционно и принять участие сразу по нескольким направлениям, а затем загрузить ответы в личный кабинет через интернет. Чтобы оценить свои силы, уже сейчас можно ознакомиться с примерами задач прошлого года на едином сайте олимпиады.

"Заочный" этап олимпиады пройдет с 13 ноября по 17 декабря 2017 года.

Победители заочного этапа смогут выбрать любой город/регион, чтобы приехать и пройти очный этап. По итогам будет составлен единый рейтинг, в результате которого определятся лучшие из лучших.

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" проводится во второй раз. В прошлом году в ней приняло участие 3000 человек, многие из них смогли поступить в ведущие вузы страны, в которых и сегодня они продолжают реализовывать свои новаторские идеи. Информация об олимпиаде размещена на официальном сайте www.olimp.tech.

Ассоциация инновационных регионов России (www.i-regions.org) - объединение субъектов Российской Федерации, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. В состав ассоциации входят 14 наиболее сильных в инновационном развитии регионов России, которые предоставили свои ключевые вузы для проведения олимпиады.

Томский государственный университет (www.tsu.ru) учрежден в 1878 году и стал первым университетом на территории Сибири и Дальнего Востока. Сейчас в ТГУ на 16 факультетов и в пяти учебных институтах учатся более 15000 студентов. С 2013 года университет выполняет программу повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100". ТГУ входит в топ-350 лучших университетов мира в рейтинге QS, в топ-60 лучших вузов рейтинга Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. В 2018 году ТГУ будет отмечать 140-летний юбилей.

АО "Корпорация "МСП" (www.corpmsp.ru) - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу президента Российской Федерации как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Корпорация реализует множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как портал бизнес-навигатора МСП, реестр субъектов МСП, повышение доли закупок у субъектов МСП, развитие Национальной гарантийной системы, тренинги для предпринимателей и многие другие.