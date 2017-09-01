"Швабе" поставляет оптику для медтехники Словакии

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех поставил партию дифракционных решеток из суперинвара в Словакию. Несколько раз в год институт поставляет в данную страну дифракционную оптику, выдерживающую мощное лазерное излучение, для производства газовых CO2-лазеров, применяющихся во многих отраслях, в том числе в медицине.

Поставка реализована предприятием холдинга "Швабе" - Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) в рамках долгосрочного контракта с компанией из Словакии. Сотрудничество существует уже более 10 лет.

"За рубежом наша продукция преимущественно востребована в области производства оптико-электронной и лазерной техники, предназначенной для проведения исследований в сфере промышленности, науки и образования. Со Словацкой Республикой нас связывает многолетний опыт успешного сотрудничества, которое в перспективе может перейти на новый уровень своего развития. Заказчик традиционно закупает именно этот вид решеток, отличающийся высокой дифракционной эффективностью и высокой лучевой стойкостью, что особенно важно в производстве лазерной техники. В составе словацких лазеров наша продукция выполняет функцию селекции и вывода рабочего излучения. Следующая поставка решеток в данный регион запланирована на 2018 год", - отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.

Дифракционные решетки из суперинвара изготавливаются с применением современных технологий. При создании оптики используется технология нарезания алмазным резцом на высокоточной делительной машине с интерференционным контролем. Отражательные металлические покрытия из золота или алюминия наносятся вакуумным методом, а металлические подложки производят по специальной технологии, которая обеспечивает их максимально высокое качество. За счет применения в производстве этой оптики сплава, обладающего особо низким значением теплового расширения и высокой теплопроводностью, обеспечивается ее высокая стойкость к мощному лазерному излучению ~1 кВт.

Напомним, продукция ГИПО широко востребована на внешнем рынке. Предприятие ведет поставки в страны ЕС - Германию, Францию, Ирландию, в Норвегию и другие страны. Сегодня на российском рынке дифракционной оптики его доля составляет 70%.