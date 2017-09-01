Омск будет ежегодно получать 480 млн руб. на благоустройство дворов и создание зон отдыха

Омск будет получать порядка 480 млн рублей ежегодно на благоустройство дворов и создание новых общественных пространств в течение пяти лет. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Виктора Назарова по объектам омского микрорайона Московка.

Основные ремонтные и строительные работы в Омске в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2017 год завершаются. В то же время в полном разгаре реализация программы благоустройства городских дворов, которая идет по всей стране, в том числе и в Омске. Федеральный партийный проект "Городская среда" инициирован "Единой Россией". Омичам в этом году на него выделено порядка 480 млн рублей. Как организованы работы по благоустройству городских дворов сегодня проверял лично губернатор Виктор Назаров. Глава региона побывал на нескольких дорожных объектах и социальных площадках в микрорайоне "Московка".

Пока финансирование по программе формирования комфортной городской среды выделяется на ремонт дворовых проездов, замену бордюров, асфальтирование тротуаров. Уже в следующем году, отметил Виктор Назаров, финансовый ресурс программы будет направлен на комплексное благоустройство территорий, чтобы сделать места проживания горожан еще удобнее и уютнее.

"Порядка 480 млн рублей составляет финансирование программы по партийному проекту в этом году. Собственники многоквартирных домов подавали заявку на участие в проекте и проходили в него на конкурсной основе. 186 омских городских дворов включены в программу на этот год. Омск будет получать на благоустройство городских территорий порядка 500 млн рублей ежегодно в течение пяти лет. Со следующего года это будут не только дворы, но и парковые зоны, общественные пространства, где жители могут погулять, не выезжая для этого в центр. Минстрою поручено проработать этот вопрос. Наша задача - сделать город привлекательным для омичей непосредственно в месте проживания, чтобы они могли выйти в парк рядом со своим домом", - подчеркнул губернатор.

Одна из таких рекреационных зон появится в жилом массиве на Московке по улице Гашека. Восемь лет назад фонд помощи детям "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой обустроил здесь детскую площадку. Игровой комплекс находился без должного внимания и ухода в течение этих лет и сегодня нуждается в обновлении. Ведутся переговоры об участии в этом проекте фонда.

"Нужно определить собственника земельного участка, определить ответственного за объект: кто будет отвечать за его эксплуатацию и наблюдать за ним. Если фонд "Обнаженные сердца" готов будет на новый проект, мы подпишем соглашение и создадим вокруг этой игровой площадки зону общественного отдыха с фонтанной группой, зеленой зоной и игровым комплексом", - сказал Виктор Назаров.

По Сибирскому проспекту предусмотрено комплексное благоустройство еще одной рекреационной территории. Здесь планируется создать парк семейного отдыха. В 2014 году Фондом развития жилищного строительства Омской области "Жилище" был проведен конкурс среди молодых архитекторов. Поступило 17 проектов и предложений с эскизами архитектурно-планировочного решения, с учетом которых и была разработана концепция проекта.

Предусмотрено разделение парка на пять зон, где будет место и для тихого отдыха, и для занятий спортом, и детских аттракционов. "Думаю, это хороший, знаковый проект для Омска. Мы определились с тем, что будем его осуществлять в два этапа. Рассчитываем в течение 2018-2019 годов его полностью выполнить", - отметил губернатор.