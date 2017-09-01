Уральский полпред и челябинский губернатор открыли самую большую школу в УрФО

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыли самую большую школу в УрФО. Новый образовательный центр в микрорайоне "Парковый", построенный по поручению президента РФ, примет более 2 тыс. учеников, а первый звонок здесь прозвенел сегодня для 512 первоклассников.
"Новая школа соответствует самым современным требованиям и стандартам. В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже – для игровых видов спорта, на втором – гимнастический зал. Здесь разместился актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории расположилось большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников", - сказано в сообщении.
В строительство школы было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн федеральные деньги, остальное – консолидированный бюджет области. Строительство объекта проходит в рамках госпрограммы "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях", рассчитанной на 2016-2025 годы. Программа предусматривает создание новых мест путем строительства объектов школьной инфраструктуры, а также приобретения (выкупа) зданий школ.