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Глава КЧР провел урок знаний в новой школе имени первого президента Абхазии

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1 сентября, 14:28 UTC+3
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ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в День знаний провел урок "Мы граждане России" в новой школе аула Кара-Паго Абазинского района республики, которая по его решению будет носить имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Об этом сообщает корр. ТАСС.

"Нужно отстаивать интересы родной страны всегда и во всем, это самое главное в жизни. Важно беречь и приумножать достижения старшего поколения, чтить память о наших героях, трудится во имя процветания нашей великой родины - России", - начал урок Темрезов.

Глава республики рассказал ученикам девятого класса о достижениях России в науке и других отраслях, о важных исторических событиях. Главным событием в новейшей истории страны Темрезов назвал Великую Отечественную войну. Он призвал школьников никогда не забывать героев, отстоявших независимость нашего государства, внесших огромный вклад в освобождение от фашистских захватчиков стран Европы.

Школьники интересовались мнением главы КЧР по разным политическим и историческим событиям, продемонстрировали знания по географии России.

Темрезов отметил, что власти республики сейчас уделяют пристальное внимание вопросам совершенствования системы образования и созданию условии для научного, творческого, спортивного развития молодежи. "Работа в этом направлении будет продолжена", - добавил глава КЧР.

О школе

Строительство нового образовательного комплекса на 120 ученических мест и 40 мест для дошколят в ауле Кара-Паго началось весной 2014 года, после обращения к главе КЧР местного жителя в прямом эфире.

"Глава республики Рашид Темрезов пообещал, что в ауле появится новая современная школа и сдержал слово. За что мы ему очень благодарны. Сбылась давняя мечта жителей аула", - отметила директор школы Фатима Мукова.

Старая школа располагалась в здании 1928 года постройки, она не имела спортзала и столовой. "Все годы существования школы дети занимались в две смены, детсада в ауле вообще никогда раньше не было и родители были вынуждены возить детей в дошкольные учреждения Черкесска и аула Псыж. С открытием нового комплекса все эти вопросы решены, а охват дошкольным образованием маленьких жителей аула составит 100%", - сказали ТАСС в управлении образования Абазинского района.

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