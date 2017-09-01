Самая большая школа Тюменской области открылась 1 сентября

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Самая большая школа Тюменской области открылась в административном центре 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
"Современную, комфортную школу со всей необходимой инфраструктурой в "Восточном-2" давно ждали. Огромное количество людей старались, чтобы 1 сентября юные жители большого микрорайона смогли сесть здесь за парты. Этому событию предшествовала работа проектировщиков, выделение земельного участка, строительство, закупка оборудования. И результат всем нравится - сегодня это самая большая и современная школа на территории нашего региона", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Якушева, который вручил учреждению сертификат на покупку двух школьных автобусов.
В учебном заведении функционируют 77 классов различной предметной направленности, технический центр, состоящий из четырех мастерских для мальчиков и девочек, зала для хореографии, спортивный комплекс с трибунами на 600 зрителей. Здание школы состоит из восьми блоков, для учащихся младших классов организован отдельный вход, гардероб. На прилегающей территории созданы площадки для игры в футбол и баскетбол, обустроены сквер и парковки.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Тюмени за счет средств областного бюджета откроется самая большая в Тюменской области школа на 1,5 тыс. учебных мест.