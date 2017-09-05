Гэн Липин открыла фестиваль китайских фильмов в Екатеринбурге

Зрители Москвы и Екатеринбурга до конца сентября смогут увидеть семь самых новых и лучших картин китайских кинематографистов, рассказала в интервью ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге

- Госпожа генеральный консул, в Екатеринбурге открылся фестиваль китайских фильмов. Какие у вас ожидания от этого форума?

- Насколько мне известно, такой кинофорум проводится в России регулярно с 2006 года, но Екатеринбург принимает его впервые. Я счастлива, что фестиваль наших фильмов вошел в программу более крупного показа - второго Уральского открытого фестиваля российского кино. Ведь это фестиваль российских картин, и, как сказал сегодня заместитель свердловского губернатора Павел Креков, организаторы показывают на нем только ленты очень близких друзей.

Мне радостно, что эти фильмы могут посмотреть жители Москвы и Екатеринбурга. А также то, что проживающие в этих городах граждане Китая и, в частности, сотрудники нашего Генконсульства, получают уникальную возможность посмотреть фильмы на родном языке, приобщиться к родному кинематографу, который переживает подъем. Думаю, что фильмы - это хороший мост и основа для расширения культурных контактов двух наших стран. Это еще один вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

- А почему был выбран именно Екатеринбург?

- Екатеринбург - это прекрасный город. Каждый год здесь проводится международная промышленная выставка "Иннопром" и российско-китайское ЭКСПО. А сейчас мы встречаем здесь еще и фестиваль кино. Я хочу поблагодарить власти Свердловской области и Екатеринбурга за такую возможность. Город становится подлинно интернациональным.

- Расскажите, пожалуйста, о представленных фильмах.

- В этом году зрителям в Екатеринбурге и Москве представлены семь фильмов, наиболее полно отражающих сегодняшний уровень, состояние и динамику кинематографа нашей страны: "Мистер Шесть", "Третий вид любви", "Дама династии: Ян Гуй Фэй", "История о трех городах", "Убийца", "И горы сдвигаются с места", "Спасти мистера Ву".

Эти ленты покажут 3-8 сентября на двух центральных киноплощадках Екатеринбурга - в Доме кино и киноконцертном театре "Космос". Фестиваль в Екатеринбурге предваряет московские показы, которые пройдут 22-28 сентября на двух столичных площадках - кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой" и "Иллюзион".

Все эти фильмы прекрасно демонстрируют реальный уровень китайского кинематографического производства последних лет. Китайские деятели кинематографии ставят перед собой новые и новые задачи, стремятся достичь новых высот, и создавать действительно уникальные и качественные картины. И таким образом делают все больший вклад в развитие многообразия мировой культуры, формирование новой, более открытой структуры международного сотрудничества в этой сфере.

- Территория ответственности Генконсульства - большой регион Урала и Сибири. Могут ли жители этих регионов рассчитывать на такие кинофорумы?

- В течение минувших 10 лет отношения между Россией и Китаем развиваются стабильно и быстро. Такое развитие осуществляется не только в области политики и экономики, но и в научно-технической, культурной сфере, а также в межмуниципальном взаимодействии.

Поэтому я выражаю надежду, что подобные кинопоказы впоследствии, по мере развития контактов российских и китайских кинематографистов и расширения культурного сотрудничества, будут, вероятно, проводиться и на других территориях юрисдикции нашего генерального консульства. В территорию ответственности нашей дипломатической миссии входят крупные регионы Урала и Сибири - Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

Справка

В числе организаторов и партнеров кинофорума "Фестиваль китайских фильмов - 2017" - Министерство культуры РФ, Государственное управление по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР, Посольство КНР в РФ, Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге.