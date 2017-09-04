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В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей

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4 сентября, 14:04 UTC+3

В трех школах самого молодого района Екатеринбурга открылись 33 первых класса

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© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»
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© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»
© Управляющая компания «Академический»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. Новый учебный год в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - открыли в пятницу на линейках в трех школах. Как сообщает сегодня портал akademekb.ru, в этом году здесь в школах начали работу 33 первых класса. 

"Абсолютным рекордсменом по количеству первоклашек стала школа №23 - там к учебе приступили сразу 16 классов. В начале года администрация этого учебного заведения объявляла набор персонала в связи с увеличением числа учеников. В школах второго квартала в первый класс пошли 510 детей: это девять параллельных классов в МАОУ СОШ №16 и восемь - в МАОУ СОШ №19", - сообщил ресурс.

Генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев пожелал учащимся успеха на пути знаний, а член совета директоров компании-застройщика Алексей Воробьев, обращаясь к ребятам, посоветовал идти по жизни с верой, надеждой и любовью - так же, как говорится в девизе школы №16 Академического района. 

В школах после торжественных линеек прошли праздничные программы: на площадках пели, танцевали и отпускали в небо воздушные шары, рассказал ресурс.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей. 

АО "РСГ-Академическое" 
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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