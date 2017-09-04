В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. Новый учебный год в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - открыли в пятницу на линейках в трех школах. Как сообщает сегодня портал akademekb.ru, в этом году здесь в школах начали работу 33 первых класса.
"Абсолютным рекордсменом по количеству первоклашек стала школа №23 - там к учебе приступили сразу 16 классов. В начале года администрация этого учебного заведения объявляла набор персонала в связи с увеличением числа учеников. В школах второго квартала в первый класс пошли 510 детей: это девять параллельных классов в МАОУ СОШ №16 и восемь - в МАОУ СОШ №19", - сообщил ресурс.
Генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев пожелал учащимся успеха на пути знаний, а член совета директоров компании-застройщика Алексей Воробьев, обращаясь к ребятам, посоветовал идти по жизни с верой, надеждой и любовью - так же, как говорится в девизе школы №16 Академического района.
В школах после торжественных линеек прошли праздничные программы: на площадках пели, танцевали и отпускали в небо воздушные шары, рассказал ресурс.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей.
АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж:
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-17.00
Телефон +7 343 222-7-222