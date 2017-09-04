Более 200 человек привели в порядок набережную Северной Двины в Архангельске

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В Архангельске местом проведения субботника в рамках экологической акции "Зеленая Россия" стала набережная реки Северная Двина. Его участниками стали более 200 человек, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
"Только на прибрежный участок между улицей Комсомольской и Кузнечевским мостом вышли более 200 человек: сотрудники правительства области и администрации Архангельска, активисты общественных организаций и партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, принявшего участие в мероприятии, территория набережной в будущем может быть благоустроена. "Не может не радовать, как буквально на глазах достаточно запущенный участок набережной преобразуется. Но участие в акции позволяет не просто навести чистоту и порядок, а заставляет всех задуматься о том, что будет дальше. Уверен, уже на следующем этапе мы будем не просто убирать мусор, а благоустраивать территорию", - цитирует пресс-служба главу региона.
Участники акции также вышли на уборку сквера возле Дворца детского и юношеского творчества, который зарос сорняками, заполнен бытовым и строительным мусором. В дальнейшем территорию планируется благоустроить и открыть здесь Молодежный парк. Субботник прошел во всех муниципальных районах и городских округах области, отмечается в материале.
Экологическая акция "Зеленая Россия" проводится в российских городах с 2013 года, в текущем году она продлится до 30 сентября. Ее поддержали федеральные органы власти, в том числе Минприроды, Минобразования, МЧС и Минтруда России.