Промсвязьбанк открыл офис нового формата в Ставропольском крае

МОСКВА, 4 сентября 2017 года. Состоялось открытие офиса нового формата Промсвязьбанка, который будет работать в здании Центра поддержки предпринимательства.

Офис открыт в рамках программы по созданию единой комфортной среды для развития предпринимательской деятельности. Теперь бизнес сможет получить консультационную поддержку, финансовые услуги на базе Промсвязьбанка и Центра поддержки предпринимательства.

Реализация такого проекта стала возможна после подписания соглашения о сотрудничестве между Ставропольским краем и Промсвязьбанком, в котором стороны договорились развивать проекты в рамках государственно-частного партнерства.

На торжественном открытии присутствовали председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Новый центр поддержки предпринимательства - это своего рода "точка синергии" в нашей работе. Его задача - максимально упростить для бизнеса процедуру получения и средств, и гос. услуг, необходимых для воплощения проектов. Это дополнительная возможность стимулирования деловой активности на Ставрополье. Такая деятельность должна получать развитие", - сказал на открытии центра губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Офис расположен по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а.

В Ставропольском филиале также доступны все популярные услуги и продукты банка как для частных клиентов, так и для компаний. В режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, в которой установлены платежный терминал и банкомат, что позволяет совершать многие базовые, операции независимо от режима работы офиса.

"Идею совместного офиса с Центром поддержки предпринимательства мы считаем очень своевременной, это именно та инициатива, которая будет полезна для любого клиента, который пользуется гос. услугами. Ведь что ценит на сегодняшний день наш клиент - это доступность, быстроту и удобство. Я надеюсь, что этот центр совместно с Промсвязьбанком со временем станет стандартом качества, когда даже самый избалованный клиент будет получать свою услугу быстро, легко и самым дешевым и удобным способом", - прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.