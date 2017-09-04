Залогом успешности форума "ПроеКТОриЯ" выступает сотрудничество с партнерами

МОСКВА, 4 сентября. Залогом успешности Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" выступает сотрудничество с партнерами форума - ведущими производственными компаниями, технологическими лидерами и инновационными центрами. Приоритетная задача форума - обеспечение связки "школа - вуз - работодатель", которая работает в интересах российских старшеклассников.

"Ростех работает в высокотехнологичных отраслях промышленности, которые определяют будущее страны. Мы заинтересованы в притоке молодежи, новых сотрудников - сильных, креативных, целеустремленных. Форум в Ярославле является уникальной площадкой, где старшеклассники при поддержке учебных заведений и ведущих компаний ищут себя, выбирают профессию и карьеру", - отметил Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех", стратегического партнера форума.

По его мнению, "для ребят это прекрасная возможность заявить о себе, проявить способности и раскрыть свой потенциал". "Для нас, как одного из крупнейших работодателей России, важно дать им правильные ориентиры и поддержать таланты. В этом году мы традиционно вручаем победителям форума сертификаты на целевое обучение в лучших вузах, которые гарантируют дальнейшее трудоустройство на предприятиях госкорпорации. Уверен, такое сотрудничество открывает большие перспективы - перед конкретными детьми, промышленностью и страной в целом", - сказал Чемезов.

Партнерские отношения позволяют сформировать содержательную программу форума, а также обеспечить наполнение интернет-портала http://proektoria.online. Такой подход к системной работе по профориентации наиболее эффективен в условиях цифровой экономики и активного использования молодым поколением всемирной паутины.

"Поддерживая и профессионально ориентируя школьников, мы сможем сформировать задел для кадрового обеспечения цифрового будущего нашей страны и интеллектуального капитала нашей компании. Сегодня более полутора тысяч студентов учатся на наших образовательных проектах в вузах и мы считаем, что это - будущая элита новой экономики. Мы надеемся, что их ряды пополнят сегодняшние участники форума", - отметил Александр Горный, директор по стратегии и анализу компании "Mail.Ru Group", интернет-партнера форума "ПроеКТОриЯ".

Значима роль партнеров при оборудовании площадки ярославского форума. Классы и лаборатории оснащены самым современным оборудованием. А научно-образовательная программа сформирована благодаря привлечению ректоров вузов, ученых, исследователей, предпринимателей.

"В работе форума принимали участие ребята со всей России, в том числе учащиеся общеобразовательных учреждений нашей компании. Для них это была отличная возможность увидеться не только со своими сверстниками, но и с известными работодателями, руководителями компаний, учеными и ректорами. Форум позволил ребятам познакомиться с передовыми технологиями и подготовиться к решению будущих задач, способствовал развитию аналитических способностей. Это очень важно, учитывая, что сегодняшние школьники - это люди, которым предстоит построить будущее и нашей страны, и всего мира", - отметил Олег Белозеров, президент ОАО "РЖД", тематического партнера форума по направлению "технологии движения".

"Стремительно развивающиеся и меняющие современные технологии, модернизация различных отраслей жизни, информационный и телекоммуникационный прогресс, - все сосредоточено в умах амбициозных и энергичных юношей и девушек. На площадках форума рождаются новые идеи в ходе споров, дискуссий, обсуждений", - отметил Олег Духовницкий, руководитель Россвязи, тематического партнера форума по направлению "информационные технологии".

В этом году на форуме впервые создан стартап-трек, в рамках которого старшеклассники готовили свои инновационные проекты к презентации перед венчурными инвесторами. "Предпринимательство учит финансовой грамотности, ответственности, самостоятельности и помогает в профориентации, поэтому начинать стоит именно в школе. Проекты, которые готовят школьники, вдохновляют: ведь если уже в юном возрасте они думают о создании своего бизнеса, то к 20 у них есть все шансы построить успешные компании", - заявила Маргарита Зобнина, директор департамента Фонда развития интернет-инициатив, тематического партнера стартап-трека.

Организаторы рассчитывают на продолжение и развитие сотрудничества с партнерами форума. Важным приоритетом совместной работы является развитие потенциала интернет-портала http://proektoria.online, который является онлайн-площадкой форума и призван стать "единым окном" в мир возможностей профориентации для всех российских школьников, независимо от социального положения и места жительства.

Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" проходит 1-4 сентября 2017 года. Форум ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению президента России. В программе представлены шесть направлений: технологии здоровья, технологии энергии, технологии материалов, технологии движения, информационные технологии и космические технологии. Форум является офлайн-площадкой интернет-портала http://proektoria.online, "единым окном" в мир возможностей профориентации, который сегодня открыт для всех российских школьников, независимо от социального положения и места жительства.

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Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 50-рп "О проведении Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России"