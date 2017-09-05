Цай Гоцян создал пороховую картину "Река" для выставки в ГМИИ им. Пушкина

МОСКВА, 5 сентября 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Один из самых известных современных художников Цай Гоцян (р. 1957) начал подготовку произведений для своей первой персональной выставки в России - "Цай Гоцян. Октябрь", осмысляющей 100-летие революции 1917 года в России. Выставка пройдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в рамках направления "Пушкинский XXI", при поддержке Сбербанка с 13 сентября по 12 ноября 2017 года.

Вчера в павильоне ВДНХ № 22 Цай Гоцян создал произведение "Река" - работа выполнена на холсте размером 20х3 метра в технике монохромной "пороховой живописи". Использовав 100 фотографий, сделанных за последние 100 лет, художник превратил в бурную реку череду образов из повседневной жизни людей. Реку, которая призвана запечатлеть все повороты истории и судьбоносные события ХХ века. Эти 100 снимков сначала были переведены в трафареты; затем при активном участии волонтеров они были размещены на полотне в виде протяженной реки. Затем по контурам трафарета, с учетом всех деталей изображения, была засыпана пиротехническая смесь. Мгновение - и вспыхнувший "порох" оставил свои следы на холсте.

До начала выставки Цай Гоцян создаст еще две работы в технике "пороховой живописи": каллиграфию "Звук" на полупрозрачном шелке, где будет выжжена строка из "Интернационала" "Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой!" - она украсит потолок над Розовой лестницей главного здания Пушкинского музея; а также полихромную композицию "Сад" - образы с плакатов советской эпохи на ярком поле среди маков и гвоздик, созданных цветной "пороховой живописью". Обе работы станут экспонатами выставки.

Цай Гоцян начал использовать порох в своей художественной практике в 1984 году. В 1986-1995 годах художник жил и работал в Японии, продолжая изучать свойства и характеристики этого материала и постепенно начиная создавать масштабные работы и пиротехнические перформансы на открытом воздухе. В дальнейшем во время дневных пороховых перформансов пороховых Цай Гоцян стал использовать самые передовые технологии и экологичные материалы. С 2015 года он начал использовать цветные пиротехнические смеси.

Искусство Цая Гоцяна адресовано не только лишь узкому кругу зрителей. Привлекая к сотрудничеству волонтеров, Цай дает возможность местным жителям в каждой стране стать частью его работы, оставить свой след в истории и при этом почувствовать, какие вызовы, трудности и радости сопровождают художника во время творческого процесса. В это время все наполнено неопределенностью. Все вместе - и зрители, и волонтеры, которые сами становятся неотъемлемой частью создания художественного произведения, привнося в него свою энергию, спонтанность и непредсказуемость, и сам художник - с волнением ждут результата. Речь идет не о том, чтобы продемонстрировать людям работу художника, а о том, чтобы сделать процесс создания искусства частью жизни других людей.

Александра Данилова, куратор: "Сценограф по образованию, Цай Гоцян тщательно выстраивает драматургию своих произведений, в которых зрелищность соседствует с философией. Завладев вниманием зрителя, он вовлекает его в ход истории, заставляя размышлять о судьбе страны, о прошлом, настоящем и будущем".

Проект Цая Гоцяна в России продолжает историю совместных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина и Сбербанка. В ноябре 2016 года была открыта выставка "Видеть невидимое". Уникальный проект Пушкинского музея и Сбербанка - это первая в России экспозиция тактильных картин, воспроизводящих знаменитые полотна из собрания музея и изготовленных по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидящих людей. C февраля 2017 года выставка начала тур по России - выставку уже посетили жители Казани, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Омска.