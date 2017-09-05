Усадьба Jazz 2017 в Сочи пройдет в горах

МОСКВА, 5 сентября 2017 г. /Арт Мания/. Усадьба Jazz возвращается на юг. В прошлом году крупнейший российский музыкальный опен-эйр, посвященный импровизационной музыке в диапазоне от джаза до электроники, впервые прошел в городе Сочи. Группы Therr Maitz и "Фрукты", бразильская дива Ellen Oleria и коллектив Усадьба Jazz Band, состоящий из финалистов проекта "Голос", выступили на фоне горных вершин.

С 12 по 16 сентября Усадьба Jazz берет новую высоту: фестиваль пройдет на всесезонном городе-курорте "Горки город" на Красной Поляне в Сочи. Посетителей вновь ждут выступления известнейших музыкантов и финалистов конкурса молодых исполнителей Усадьбы Jazz, отобранных экспертным жюри.

Программа

Одними из участников фестиваля станут Нино Катамадзе & insight (Грузия). Замечательную певицу Нино Катамадзе можно назвать настоящим талисманом Усадьбы Jazz - это была ее первая крупная площадка еще в начале нулевых. И сейчас, когда Катамадзе собирает в России многотысячные залы, без ее выступления не обходится практически ни один фестиваль. Также на сцену выйдут финалистка шоу "Голос" АРЦВИК и покорившие московскую публику 1 июля в Архангельском Ezra Collective (Великобритания). Фанк и африканский грув, мощнейшая ритм секция и виртуозные импровизации духовых в их исполнении поднимут на ноги даже самых ленивых. Программа продолжает обновляться, следите за нашими анонсами в соцсетях.

Конкурс

Усадьба Jazz уже долгие годы дает шанс самым перспективным и талантливым музыкантам. К слову, более 250 исполнителей и коллективов приняли участие в музыкальном конкурсе прошлого года, а победители - Shoo, Цветочный15, Саша Фрид, Светлана Жаворонкова, Пролетарское танго, Sofoli, выступают на сценах Усадьбы Jazz в Москве, Воронеже, Петербурге этим летом. С 13 июля по 5 сентября 2017 года любой вокалист, инструменталист или музыкальная группа, исполняющие джаз, соул, инди, этно, world music или близкую по стилю музыку, могут подать заявку на участие и выйти в финал конкурса, который пройдет 12-16 сентября 2017 года на курорте "Горки город". Работы будут оценивать посетители сайта usadba-jazz.online и профессиональное жюри под руководством президента фестиваля Марии Семушкиной.

Форум

Музыкальный обозреватель газеты "КоммерсантЪ" Борис Барабанов, участники фестиваля Нино Катамадзе, Арцвик Арутюнян - все примут участие на форуме профессионалов. Продюсеры, промоутеры, владельцы и арт-директора музыкальных клубов, журналисты и представители зарубежных музыкальных фестивалей вновь обсудят самые важные вопросы музыкальной индустрии в неформальной обстановке.

"Сочинский вариант "Усадьбы Jazz" предложил набирающий популярность вариант музыкального события, в котором совмещены меломанские удовольствия и туристическое приключение", - сказал Борис Барабанов, музыкальный обозреватель газеты "КоммерсантЪ".

"По-моему, не просто фестиваль, но и форум, и networking были самыми лучшими в России в музыкальной индустрии", - отметила Ольга Князькина, руководитель программы "Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений" бизнес-школы RMA.

"Я могу сказать, что фестиваль Усадьба Jazz <…> был одним из самых чудесных и запоминающихся! Ну кто мог представить, что можно построить сцену на высоте 1600 метров и завести туда весь аппарат - абсолютно сумасшедшая идея!" - сказала Мариам Мерабова, певица.

Традиционно детям до 10 лет вход свободный.

Усадьба Jazz в Сочи - 12-16 сентября 2017 года

Всесезонный город-курорт в поселке Красная Поляна города Сочи "Горки Город"

г. Сочи, Адлерский район, поселок Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Официальный сайт конкурса: usadba-jazz.online

Подробная программа: usadba-jazz.ru/sochi

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Организатор - агентство Art Mania

Телефон: +7 499 248-36-05

E-mail: info.artmania@gmail.com

Дополнительная информация и аккредитация на фестиваль:

Людмила Шапетина, +7(928)278-20-14, l.shapetina@karousel.ru