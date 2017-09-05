Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентября

АСТАНА, 5 сентября 2017. Большое количество российских культурных и деловых мероприятий, яркий национальный парад, традиционные русские угощения, песни и пляски ждут посетителей ЭКСПО-2017 8 сентября. В этот день Российская Федерация будет отмечать свой национальный день на международной специализированной выставке.

Каждая из 115-ти стран-участниц ЭКСПО-2017 празднует национальный день, Россия отметит свой день за два дня до закрытия ЭКСПО, завершая эту прекрасную традицию.

Официальную делегацию на праздновании национального дня России будет возглавлять заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Также в составе делегации генеральный комиссар российского участия, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, заместитель министра транспорта Российской Федерации Алан Лушников, посол Российской Федерации в Казахстане Михаил Бочарников, президент "Русатом - Международная сеть" Александр Мертен, заместитель генерального директора ПАО "Уралкалий" Олег Калинский и другие официальные лица и представители крупнейших российских корпораций.

Церемония открытия национального дня Российской Федерации начнется в полдень на сцене национального дня ЭКСПО-2017 и завершится масштабным парадом. С флагами России и флагами регионов страны, под звуки духового оркестра Омской филармонии участники пройдут по всей территории выставки.

В этот же день пройдет гала-концерт закрытия Фестиваля культуры регионов России. Сам фестиваль стартовал в первые дни выставки. За это время в нем приняли участие творческие коллективы из разных уголков страны: Республики Татарстан, Самарской области, Челябинской области, Свердловской области, Алтая, Москвы и других мест.

8 сентября гости выставки смогут увидеть выступления государственного академического русского народного ансамбля "Россия", выдающегося музыканта-трубача Вадима Эйленкрига, ансамбля "Бурановские бабушки", вокального проекта CoffeetimeBand, фольклорной группы "Славяне", государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай", ансамбля народной музыки "Сибирская забава", вокального ансамбля "Сладоцвет" и других артистов. Интерактивная программа, подарки и сюрпризы ожидают посетителей выставки и павильона России.

В рамках празднований запланированы и мероприятия деловой программы. Российский павильон стал одним из самых активных организаторов деловых дискуссий, круглых столов и форумов на своей площадке на протяжении работы всей выставки. 8 сентября на XI Евразийском форуме Kazenergy, партнером которого выступает Россия, пройдет программная сессия "Чистая" энергетика - вклад в будущее". Деловое мероприятие посвящено оценке перспектив развития энергетической отрасли и ее влияние на мировую экономику. Дискуссия соберет ведущих лидеров сферы энергетики. К выступлению приглашены: члены международного комитета по ее присуждению Рае Квон Чунг и Стивен Гриффитс, Ремигиюс Лапинскас, президент Всемирной ассоциации биоэнергетики (WBA), и Ангелина Давыдова, директор Русско-немецкого бюро экологической информации.

Модератором дискуссии станет президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" Игорь Лобовский.

Также пройдет программная сессия: "Новые технологии и решения для атомной отрасли" при партнерстве госкорпорации "Росатом" и пленарное заседание IX Евразийского форума Kazenergy.

Торжественные и деловые мероприятия завершатся в 18.00. Закрытие международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 пройдет 10 сентября.

Контакты для СМИ:

Юлия Остроухова Директор по маркетинговым коммуникациям и PR ostroukhova@formika.ru Полина Чаркина Менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR +7 705 2379003; charkina@formika.ru