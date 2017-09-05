Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жилья

Свидетельства на покупку жилья получили 265 семей из Иркутской области, пострадавших от пожаров в конце апреля-начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего в Иркутской области необходимо обеспечить жильем, с учетом закрытия населенного пункта Бубновка, 325 семей. К сентябрю выданы свидетельства на получение жилищных выплат 265 семьям", - говорится в сообщении.

По словам полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, который провел в регионе селекторное совещание, на компенсационные выплаты пострадавшим выделено 96 млн рублей из бюджетов всех уровней.

"В Иркутской области проделана огромная работа. Но органам власти необходимо помогать людям, сопровождать их до самого заселения в новое жилье. Согласованность действий всех структур должна быть максимальной", - подчеркнул Сергей Меняйло.

Как отметила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, пострадавшим оказывается методическое содействие - за ними закреплены кураторы от минстроя и минсоцразвития региона, которые помогают с оформлением документов и сопровождают все действия по переселению. Переселенцам предложено около 450 жилых помещений.

"Переселенцам по закрытию Бубновки, и тем, кто пострадал от пожаров, предложено шесть вариантов расселения - в Шелехове, Иркутске, Иркутском районе, Ангарске, Усолье-Сибирском, Киренске. Люди выбирают, куда им переселяться. Эта работа идет уже более полутора месяцев. Квартиры все готовы", - добавил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Расселение аварийного жилья

На совещании также рассмотрен вопрос реализации программы по расселению аварийного жилья. Шесть муниципальных районов региона не смогли завершить ее до 1 сентября. По словам Сергея Меняйло, одна из основных причин срыва сроков - недобросовестные подрядчики.

"Мы вынуждены искать варианты выхода из ситуации, замены подрядчиков, а страдают люди, плюс дополнительная нагрузка на бюджет для решения создавшихся сложных вопросов", - сказал Сергей Меняйло.

Сергей Левченко сообщил, что в Братске задержка вызвана неправильным планированием, при котором значительный объем расселения пришелся на завершающий период.

"Я, в первую очередь, обращаюсь к тем муниципальным образованиям, которые не закончили программу. Мы с вами работаем два года, и я вижу, что ситуация улучшилась. Но этого недостаточно. Поэтому оставшиеся до конца года четыре месяца должны быть потрачены с такой пользой, чтобы все завершить. Объемы для нас вполне реальны", - заявил губернатор.

По данным на 30 августа в регионе расселено 404 тыс. кв. м из 554 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.