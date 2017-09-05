Дальневосточный регион будет широко представлен на Международном рыбопромышленном форуме

МОСКВА, 5 сентября /Росконгресс/. Предприятия рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока России примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В Санкт-Петербург приедут представители более 40 отраслевых организаций Камчатского края, Чукотского автономного округа, Сахалинской и Магаданской областей, Хабаровского и Приморского краев. В деловой программе мероприятия участвуют губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Дальневосточный федеральный округ играет важную в роль в развитии отечественной рыбной отрасли. Вылов в Дальневосточном бассейне обеспечивает около 67% от общего объема добычи российскими рыбаками - это более 3 млн тонн рыбы и морепродуктов. В связи с этим активное участие представителей Дальнего Востока в обсуждении проблем и стратегий развития рыбохозяйственного комплекса России и тенденции мировой индустрии на Форуме очень важно.

Эксперты отрасли начнут диалог на предстоящем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября. В деловую программу ВЭФ-2017 включены мероприятия рыбной тематики: панельные сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?" и "Аква- и марикультура: открывая новую отрасль Дальнего Востока", которые будут посвящены инвестиционному потенциалу рыбной отрасли и перспективам развития аквакультуры. В мероприятиях примет участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Центральное место в выставочном павильоне ВЭФ займет объединенный стенд рыбопромышленников и Федерального агентства по рыболовству. На интерактивных экранах экспозиции будут представлены перспективные инвестиционные проекты, которые предстоит реализовать на территории ДФО, а также состоится презентация Международного рыбопромышленного форума.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 14-16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо".

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

Официальный сайт выставки: www.rusfishexpo.com.

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Организатор МРФ - Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс".