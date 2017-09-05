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ДОНСТРОЙ и "Перекресток" заключили меморандум о сотрудничестве

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5 сентября, 12:46 UTC+3

Строительная компания будет предоставлять информацию торговой сети о проектируемых, строящихся и планируемых жилых комплексах компании с целью размещения в них супермаркетов

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© Пресс-служба компании ДОНСТРОЙ

МОСКВА, Россия. 5 сентября 2017 года. Девелоперская компания ДОНСТРОЙ и торговая сеть "Перекресток" заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму, ДОНСТРОЙ будет предоставлять информацию торговой сети о проектируемых, строящихся и планируемых жилых комплексах компании с целью размещения в них супермаркетов "Перекресток".

На сегодняшний день в стадии активного строительства и проектирования у девелопера находится семь жилых проектов общей площадью более 5,5 млн кв. м. Меморандум предполагает возможность как аренды, так и покупки помещений, и является первым соглашением о сотрудничестве, заключенным компанией ДОНСТРОЙ с продуктовым ритейлером.

Взаимодействие крупнейшего девелопера "старой" Москвы и одного из ведущих операторов на рынке розничной торговли призвано обеспечить будущих жителей комплексов развитой качественной инфраструктурой. Согласно опросу клиентов компании ДОНСТРОЙ в сегментах бизнес и премиум класса, продуктовые магазины являются вторым по значимости объектом инфраструктуры, уступая лидерство лишь фитнес-клубам.

Помимо этого, соглашение позволит еще на этапе проектирования предусмотреть все нюансы для эффективного расположения торговых зон в новых кварталах, что будет способствовать получению на выходе конкурентоспособных коммерческих площадей.

На сегодняшний день между компаниями уже идут переговоры об аренде помещения в торговом центре "Сердце Столицы", расположенном в одноименном жилом квартале на северо-западе Москвы. Это будет второй проект компании ДОНСТРОЙ с торговой сетью "Перекресток" - первый супермаркет  общей площадью 2798 кв. м был открыт в ЖК бизнес-класса "Измайловский".

ДОНСТРОЙ - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в продаже представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).

Федеральная торговая сеть "Перекресток" - одна из первых сетей российских супермаркетов современного формата. Компания является лидером рынка России по продажам в формате супермаркет. На 30 июня 2017 года торговая сеть "Перекресток" включала в себя 557 торговых объектов, расположенных в 123 городах и населенных пунктах России.

 

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