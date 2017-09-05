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Власти региона и города обсудили развитие екатеринбургского района "Академический"

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5 сентября, 13:07 UTC+3

Социальная инфраструктура самого молодого района Екатеринбурга будет совершенствоваться

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС /. Власти региона и города обсудили развитие самого молодого екатеринбургского района "Академический". Об этом сообщает Екатеринбург.рф – официальный портал уральского мегаполиса.

Совещание по вопросам развития социальной инфраструктуры Академического микрорайона провел заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, также участвовал замглавы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. 

По информации портала, участники обсудили общее состояние социнфраструктуры микрорайона, перспективы строительства детского дошкольного учреждения на 250 мест, организацию медицинского обслуживания Академического - в частности, об организации станции скорой помощи и о реализации соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта комплексного освоения территории и формирования комфортной среды проживания в микрорайоне.

Портал напоминает, что это соглашение было подписано 28 августа 2017 года. Стороны обязуются способствовать решению проблем занятости жителей района, в том числе разрабатывать программу их занятости, обеспечивать возможность повышения профессионального уровня, получения дополнительного образования, создание объектов социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также развитие парковых зон, городской среды для создания комфортных условий проживания.

Кроме того, они будут реализовывать масштабные инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства. Инвестпроекты позволят обеспечить создание новых рабочих мест; увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней; реализовать госпрограммы по обеспечению жильем (улучшению жилищных условий) отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ и Свердловской области.

"Один из ключевых пунктов соглашения - объединение усилий по инновационному развитию медицинского кластера в "Академическом" в кварталах 9-10. Там предполагается строительство новых зданий медицинского назначения и создание инфраструктуры в соответствии с утвержденным проектом планировки.

Дворец дзюдо

Также участники совещания обсудили перспективы развития объектов культуры на территории микрорайона, и инвестиционный проект строительства дворца дзюдо. Согласно проекту, здание разместится напротив нового комплекса Уральского государственного медицинского университета на улице Чкалова. По задумке разработчиков проекта, Дворец будет интегрирован в Преображенский парк. Площадь застройки составит 8,6 тыс. кв. метров, площадь трехэтажного здания - 15,6 тыс. кв. м. При дворце разместятся открытые и закрытые парковки для 316 автомашин и 20 автобусов. Дворец будет выдержан в стиле японской традиционной архитектуры, перед его центральным фасадом разместятся символические ворота тории и фонтан. Задний фасад дворца будет выходить в парк, возвышаясь над его поверхностью на один этаж за счет перепада уровня ландшафта.

Дворец сможет принимать соревнования по дзюдо и другим единоборствам уровня чемпионата Европы а также турниры по теннису, баскетболу и гандболу. Также предполагается его использование в качестве концертной площадки. В дальнейшем к дворцу со стороны парка могут быть пристроены гостиница и бассейн, отмечает портал.

Справка

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей. 

АО "РСГ-Академическое" 
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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