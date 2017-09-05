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Первые квартиры для работников приморской судоверфи "Звезда" построят в 2019 году

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5 сентября, 13:17 UTC+3

На территории опережающего развития "Большой Камень" также построят детский сад, детскую поликлинику и школу

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Первые квартиры для работников судоверфи Звезда" на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморье сдадут в 2019 году. Об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной программе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Мы участвуем в создании инфраструктуры жилищной, сейчас идет привязка проекта к конкретному участку. Будет построено 750 квартир к концу 2019 года", - сказал губернатор.

Он отметил, что строительство идет по графику, согласованному с компанией "Роснефть" и судоверфью "Звезда", которая при поддержке краевых властей также возводит свою часть жилья.

"Есть график приема работников на работу, и под этот график нужно соответствующее жилье. Кроме этого, мы строим социальную инфраструктуру, это будет детский сад, он уже строится и закончен будет, я думаю, в первом полугодии 2018 года. Со следующего года мы начнем строить детскую поликлинику и школу", - добавил Миклушевский.

Проект "Звезда"

Ранее сообщалось, что на базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта создана ТОР "Большой Камень". Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для постройки крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017. 

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