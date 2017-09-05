Тува готовится открыть большой сезон туризма

Одним из приоритетных направлений экономического развития Республики Тыва является повышение туристической привлекательности. В пресс-службе главы республики рассказали, как отдаленный регион России может превратиться в "сибирскую Швейцарию".

"Дорожная карта" на десятилетие вперед

Реконструкция аэропортового комплекса, проведение волоконно-оптических линий связи в населенные пункты и увеличение поголовья северных оленей и маралов - все это пункты из распоряжения правительства РФ № 678-р о комплексном плане мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тувы. Документ был принят в 2015 году, в нем детально проработаны актуальные вопросы и проблемы.

Благодаря этому распоряжению республика получает миллиардные инвестиции как из федерального центра, так и от частных компаний. Эти средства направляются на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры (дорог и аэропорта), укрепление энергетической безопасности региона (строительство и реконструкция подстанций), развитие животноводства. Строятся больницы и культурные центры, ведется строительство и реконструкция образовательных учреждений, в удаленных районах республики появляется доступ к интернет.

Подписание правительством РФ комплексного плана развития Тувы стало возможным благодаря активной работе региональных властей при непосредственном участии главы Республики Шолбана Кара-оола.

"Дорожная карта" заложила реальную основу для мощного социально-экономического рывка. Документ предусматривает выделение для Тувы до 2025 года нескольких миллиардов рублей.

В Туве все есть!

Санкции, кризис, террористические угрозы заставляют россиян повернуться в сторону внутреннего туризма. По итогам 2016 года число таких путешественников возросло на несколько миллионов человек - каждый шестой из активных отпускников посетил один из уголков России. В пресс-службе главы Республики Тыва отметили, что при правильном подходе внутренний туризм может существенно пополнить казну региона. Понимая это, власти Тувы прилагают большие усилия, чтобы в полной мере использовать огромный туристический потенциал республики.

Экотуризм. В Туве гости найдут живописные пейзажи - от тайги и горной тундры до степей и полупустынь. На сравнительно небольшой территории можно увидеть все природные зоны Земли, за исключением саванн и джунглей. Здесь расположены 16 заказников, 14 памятников природы и два заповедника, много рек с кристально чистой водой, ледниковые озера и удивительные по красоте водопады. В республике богатая фауна и флора. Жители бережно хранят национальные традиции, уникальные памятники культуры и истории.

Более 90% территории республики - это охотничьи угодья. Здесь можно увидеть нетронутую природу, а также редких животных, в том числе занесенных в Красную книгу - соболя, саянскую белку, рысь, росомаху, горностая, медведя, волка, марала, горного козла, кабаргу и снежного барса. Всего на просторах республики обитает 85 видов млекопитающих и 300 видов птиц.

Благодаря визитам Владимира Путина, тувинская рыбалка вошла в число мировых достопримечательностей - поймать "президентскую щуку" мечтают тысячи любителей рыбной ловли из разных стран. В озерах и реках живет 18 видов рыб на самый требовательный вкус - окунь, щука, ленок, сиг, пелядь, налим, язь. Встречается реликтовая стерлядь и "царь-рыба" таймень, который в пресной воде достигает 1,5-2 м длины и 60-80 кг живого веса.

Культурный и этнотуризм. Республика обладает богатым историко-культурным наследием, сохранившейся самобытной этнической культурой. Это и традиционное жилище тувинцев-кочевников юрта, народные промыслы и ремесла, национальные виды искусства (резьба из камня) и спорта (борьба "хуреш", конные скачки, стрельба из лука), уникальное сочетание традиций шаманизма и буддизма, быт русских староверов. Среди любителей музыки во всем мире высоко ценится уникальное горловое пение хоомей. Недаром на музыкальные фестивали"Хоомей в Центре Азии" и "Устуу-Хурээ" стремятся попасть многочисленные представители разных музыкальных жанров и тысячи гостей из разных уголков России и других стран.

Археологический туризм. Тува по праву называется одним из крупных и загадочных археологических центров. В начале 2000-х международная экспедиция нашла в захоронении скифского вождя второй половины VII века до н. э. в Пий-Хемском кожууне более 20 кг золотых изделий бытового и культового назначения, выполненных в "зверином стиле" с высочайшим ювелирным мастерством. Находка была названа первой археологической сенсацией XXI века. Основная часть золотого клада находится теперь в республиканском Национальном музее имени Алдан-Маадыр в Кызыле, часть - в Государственном Эрмитаже.

Оздоровительный туризм. На территории Тувы расположены термальные, лечебные источники и водоемы. Аржаан Чойган - уникальный комплекс термальных и холодных углекислых вод. Соленое озеро Дус-Холь содержит хлоридно-сульфатный натриево-магниевый состав с высокой степенью минерализации (167 граммов на литр) и по своим лечебным качествам сравнимо и даже превосходит известное Мертвое море в Израиле. На границе с Монголией, на правобережной части долины реки Шишхид-Гол, бьют из-под земли термальные источники (+80..85 °С). Курорт на берегу соленого озера Чедер славится лечебными грязями и рапой.

Духовный туризм. В республике действует 16 буддийских храмов, куда устремляются тысячи паломников из разных стран. В окрестностях одного из самых известных буддийских монастырей Устуу-Хурээ уже 18 лет подряд проводится одноименный международный фестиваль живой музыки и веры. Растет популярность межрегионального фестиваля русской культуры в староверческом селе Сизим, который проводится по инициативе главы республики Шолбана Кара-оола. Число артистов, участников сизимских встреч, выросло за последний год до нескольких сотен человек.

"Тувинцам есть чем гордиться, это народ с многовековой культурой. Не случайно здесь и "долина царей" скифов, здесь Пор-Бажын, здесь очень много того, чем может гордиться любая республика и любой народ, не только в России, а во всем мире", - отметил президент России Владимир Путин на праздновании 100-летия единения Тувы и России.

Туристический потенциал Тувы огромен и уникален. Руководство республики позиционирует Туву как "место силы", как "землю живых традиций", как будущий центр туризма на юго-востоке России, как ключевое направление трансграничного туристического маршрута "Восточное кольцо" для стран Северо-Восточной Азии. Есть планы создания туристско-реакционной зоны, всесезонного курорта мирового уровня с высокоразвитой инфраструктурой площадью 700 кв. км.

Тува готовится к открытию большого туристического сезона, активно работает в этом направлении. Объем платных туристических услуг в 2016 году в Туве составил 102,4 млн рублей, это почти на 9% больше, чем в 2015 году. Возрос и туристический поток: если в 2015 году Туву посетили около 55 тыс. человек, то в прошлом году в республике было зарегистрировано почти 65 тыс. туристов. По итогам того же 2015 года Тува была признана лидером Сибирского федерального округа по событийному туризму. Тогда драйверами туристической привлекательности стали фестиваль живой музыки и веры "Устуу-Хурээ", международный конкурс "Хоомей в Центре Азии", первый молодежный форум "Интеллектуальное золото Евразии", межрегиональный фестиваль русской культуры в Сизиме.

В пресс-службе главы Тувы отметили, что, по мнению специалистов в сфере экономики туристического бизнеса, к 2027 году республика может увеличить число визитов по сравнению с днем сегодняшним более чем в 30 раз - до 2 млн человек в год из России, Белоруссии и СНГ, Европы, Китая, Монголии, Японии, США, Австралии и Канады.

Добро пожаловать!

Критериев, по которым оценивается развитость туристической отрасли, немало. Для Тувы главные из них - это транспортная доступность и наличие комфортабельных гостиниц. Решив эти задачи, можно переходить и к повышению качества сервиса в целом. Именно эта работа активно проводится в республике в 2016-2017 годах.

Выступая в марте этого года на заседании президиума Республиканского государственного совета, посвященному вопросам туризма, Шолбан Кара-оол в очередной раз подчеркнул, что Тува среди регионов России является уникальной жемчужиной, и туризм должен стать одним из приоритетов в экономической политике власти. "Моя задача - завершить в этом году реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Не может быть туризма без нормального авиасообщения", - сказал он.

Напомним, что воздушные ворота были открыты в 70-х годах прошлого века. Именно тогда в Кызыле появилась первая взлетно-посадочная полоса. Она давно нуждалась в серьезной реконструкции. Шолбан Кара-оол регулярно поднимал этот вопрос на совещаниях в правительстве РФ и у президента России. Благодаря найденному взаимопониманию и тесной работе с федеральным центром, в Кызыле вновь заработал аэропорт, проект модернизации которого вошел в транспортную стратегию страны.

Сегодня комплексная реконструкция аэропортового комплекса в Кызыле, начавшаяся в 2015 году, близится к завершению. На 1 августа 2017 года работы профинансированы на общую сумму 1811,34 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 1 013,01 млн рублей, из средств инвестора - 710,55 млн рублей. Отметим, что республиканский бюджет потратил на этот масштабный проект всего 87,78 млн рублей. Завершение работ и комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию запланировано с опережением графика - на 30 ноября 2017 года.

Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена всей необходимой инфраструктурой - системами электроснабжения и светосигнального оборудования, стоянками судов, новыми рулежными дорожками и т.д. Модернизированный аэропорт будет принимать воздушные суда любых типов, увеличится объем перевозок, повысится качество обслуживания. В ближайшей перспективе республика рассчитывает добиться присвоения аэропорту международного статуса.

В центре Кызыла, рядом с площадью Арата, торжественно открылась современная семиэтажная гостиница "Эне-Сай". В отеле будет более 100 номеров.

Модернизация воздушных ворот, появление первого в республике 4-звездочного отеля, продолжение других инфраструктурных проектов, запланированных распоряжением правительства РФ № 678-р - все это чрезвычайно важно для повышения туристической привлекательности региона.