Всероссийский научный форум "Наука будущего - наука молодых" состоится в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 5 сентября. Более 400 финалистов конкурса студенческих научных работ из 160 вузов России соберутся 12-14 сентября в Нижнем Новгороде на III Всероссийском научном форуме "Наука будущего - наука молодых".

Трехдневная программа форума, который организует Минобрнауки России, будет сфокусирована на ключевых задачах, определенных в стратегии научно-технологического развития России, и посвящена тематическим трекам: "Наука и общество", "Ответы на большие вызовы" и "Построение карьеры".

Молодые участники форума будут общаться с лидерами мнений в области науки, технологий и инноваций, знакомиться с инструментами поддержки и продвижения научных результатов, участвовать в мастер-классах и дискуссиях.

По данным программного комитета форума, наибольшее число научных работ участников направлено на решение проблем исчерпания возможностей экономического роста России, демографического перехода, новых внешних угроз национальной безопасности и возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду.

Итоговый сборник тезисов участников форума будет зарегистрирован в наукометрической базе "Российский индекс научного цитирования" и опубликован на сайте электронной библиотеки eLibrary.

Активными участниками форума для молодых ученых также станут политики и предприниматели, руководители научных фондов и вузов, представители научно-популярных и деловых СМИ.

Выступить с лекциями перед молодежью приглашены: советник по науке Государственного совета Республики Куба, заместитель президента Кубинской академии наук, профессор Фидель Кастро Диас-Баларт, лауреат Нобелевской премии мира, директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини, сооснователь и старший вице-президент Acronis по проектированию и разработке ПО С. Протасов.

"Форум "Наука будущего - наука молодых" для будущего поколения ученых - это и общение, и интенсивный практикум. Участие в форуме поможет участникам лучше понять ключевые смыслы стратегии научно-технологического развития России, научит четко обосновывать и актуальность своих проектов. Кроме этого, форум поможет им лучше понять, в достижении каких глобальных целей, стоящих перед нашей страной, результаты их исследований наиболее востребованы уже сегодня. И здесь наша главная задача - развернуть перед ними подробную карту с маршрутами карьерных траекторий, рассказать об источниках финансирования, механизмах профессионального продвижения в научном сообществе и важности популяризации науки в целом", - сказал С.Ю. Матвеев, директор департамента науки и технологий Минобрнауки России.

Аккредитация СМИ проводится до 11 сентября 2017 года

Официальный сайт форума: sfy-conf.ru

Место проведения форума: НГУ им. Н.И. Лобачевского