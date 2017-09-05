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Школа футбольных арбитров начнет работу в УрГПУ 12 сентября

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5 сентября, 14:05 UTC+3

Учащиеся школы в крупнейшем педагогическом вузе Урала научатся правилам игры, методике и практике судейства

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© Артем Геодакян/ТАСС/Архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Школа футбольных арбитров откроется на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) - первое занятие пройдет 12 сентября 2107 года. Посещать занятия смогут как юноши, так и девушки, по окончании обучения им будет присвоена судейская категория, сообщает пресс-служба вуза.

"Идея об открытии на базе университета школы спортивных арбитров возникла в рамках соглашения о сотрудничестве между федерацией по футболу Свердловской области и УрГПУ. Занятия будут проходить для всех желающих научиться судить футбольные матчи", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Свердловской области Андрея Филипкина, занятия будут проводить действующие футбольные арбитры. Курс занятий рассчитан на 36 часов. Слушателям будет преподаваться базовый курс: термины, правила игры, в том числе нюансы мини-футбола, правила заполнения протокола матча. Для того чтобы получить сертификат, обучающиеся должны не только освоить теоретический курс, но и сдать нормативы по физической подготовке.

Председатель федерации футбола города Екатеринбурга Виктор Клепиков объяснил, откуда появилась идея открытия школы. По его словам, с каждым годом в области и городе проводится все больше соревнований. "В преддверии чемпионата мира мы ожидаем прилив интереса к футболу. Будут открывать новые площадки, в футбол будут играть все: и дети, и бабушки, и дедушки, будут играть в каждой подворотне и каждом дворе. Вот мы и решили расширить наш судейский корпус", - цитируют в пресс-службе слова Клепикова. 

"Будущие арбитры пройдут курс физической подготовки, изучат психологическую составляющую в работе спортивных арбитров. После обучения и успешной сдачи экзаменов студентам присвоят судейские категории", - резюмирует пресс-служба вуза.

УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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